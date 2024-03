Alarm ws. igrzysk olimpijskich. "Mogłyby być celem premium"

137 osób zginęło, a 180 zostało rannych w wyniku piątkowego zamachu na Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. Do ataku przyznali się dżihadyści z Państwa Islamskiego (ISIS). Grupa terrorystów w piątkowy wieczór weszła do obiektów Crocus City Hall, gdzie dokonała podpalenia budynku oraz z broni automatycznej strzelała do znajdujących się w nim osób.

Niepokojące słowa byłego urzędnika ONZ. "Martwię się o igrzyska olimpijskie w Paryżu"

Amerykańskie służby odrzucają rosyjskie sugestie, jakoby za atak terrorystyczny pod Moskwą odpowiadały ukraińskie służby. Ich zdaniem odpowiedzialne jest za to ISIS. W obliczu wielu zagrożeń związanych z terroryzmem Amerykanie zwracają uwagę na wielkie i ważne wydarzenia, które mogą być celem zamachowców. W tym kontekście wymieniane są m.in. tegoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu.

- Martwię się o igrzyska. Mogłyby być celem premium dla terrorystów - powiedział Edmund Fitton-Brown cytowany przez "The New York Times". To były urzędnik ONZ ds. walki z terroryzmem, a obecnie starszy doradca Counter Extremism Project, czyli organizacji pozarządowej zwalczającej grupy ekstremistyczne.

Dziennik cytuje także anonimowego starszego urzędnika zachodniego wywiadu, który określił trzy czynniki motywujące członków ISIS do ataków: istnienie uśpionych komórek w Europie, sytuacja związana z wojną w Strefie Gazy oraz poparcie rosyjskojęzycznej ludności mieszkającej w Europie.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia bieżącego roku.