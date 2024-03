Decyzja światowej federacji wywołała wściekłość w Rosji. Wystarczyło jedno zdjęcie

We wtorek przed południem Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza (UWW) ogłosiła, że nie dopuści Musy Jewłojewa do turnieju kwalifikacyjnego do tegorocznych igrzysk olimpijskich. Zawody te odbędą się od 4 do 7 kwietnia w Baku.

Dla Rosji to kolejny potężny cios w kontekście igrzysk w Paryżu. Jewłojew to mistrz olimpijski z Tokio w kategorii do 97 kg. Rosjanin w finale pokonał Artura Aleksaniana (5:1), a w półfinale poradził sobie z naszym reprezentantem - Tadeuszem Michalikiem (7:1).

W Rosji zawrzało. Zwłaszcza że zdaniem tamtejszej federacji powód dyskwalifikacji Jewłojewa jest kuriozalny i niezrozumiały. I nie chodzi w nim ani o wojnę w Ukrainie, ani kwestie związane z dopingiem, co było przyczyną byłych i obecnych problemów Rosji na arenie międzynarodowej.

"Nazizm w Europie Zachodniej kwitnie"

Jak poinformował szef rosyjskiej federacji - Michaił Mamiaszwili - UWW zdyskwalifikowała Jewłojewa za zdjęcie pod napisem "nie dla nazizmu". - Będziemy jeszcze nad tym pracować, bo kompletnie tego nie rozumiemy - powiedział Mamiaszwili.

- Nie było innej skargi na Jewłojewa. Na razie możemy wysnuć wniosek, że UWW popiera nazizm. Jeśli tak jest, nie będziemy w stanie nic z tym zrobić - dodał szef rosyjskiej federacji.

Decyzję o dyskwalifikacji skomentowała też była dwukrotna mistrzyni olimpijska w biathlonie - Swietłana Iszmuratowa. - Kolejny raz okazało się, że polityka jest obecna w sporcie. To z niej wynika podział na lepszych i gorszych. My jesteśmy traktowani jako ci drudzy. Mamy robić to, co się nam każe - powiedziała.

- Niestety, ale nazizm w Europie Zachodniej kwitnie. Tam wszystko jest nim skażone. A sprawa Ukrainy to tylko platforma do rozwijania go. Decyzja o dyskwalifikacji Jewłojewa jest niczym innym jak polityką - dodała Iszmuratowa.

- Miałam rację, by nie uczestniczyć w igrzyskach w statusie neutralnym. Każdy, kto pojedzie do Paryża, uklęknie przed światem, który promuje nazizm. A my z tym nazizmem walczymy i zdania nie zmienię - podsumowała.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu potrwają od 26 lipca do 11 sierpnia.