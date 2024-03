W MKOl zawrzało po decyzji Putina. Padły mocne słowa. "Doping i manipulacja"

Nie wiadomo, ilu dokładnie sportowców z Rosji i Białorusi pojawi się tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Po wielu miesiącach debat i dyskusji Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że sportowcy z tych krajów będą mogli zjawić się w stolicy Francji pod warunkiem spełnienia warunków m.in. o neutralności i niepopieraniu wojny w Ukrainie.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Piątek wraca do wielkiej formy! "To mój cel"

Chociaż decyzja podjęta przez MKOl nie spodobała się w większości krajów Zachodu, to nie znalazła także poparcia w Rosji. Tamtejsze media, politycy i niektórzy ze sportowców mówili o dyskryminacji i działaniu politycznym uderzającym w rosyjskich sportowców. Dlatego Władimir Putin i jego świta wpadli na pomysł - zorganizowanie we wrześniu Igrzysk Przyjaźni, które miałyby być odpowiedzią na igrzyska olimpijskie.

MKOl komentuje plany Rosji. "Cyniczna próba upolitycznienia sportu"

Na te działania Rosji postanowił zareagować MKOl, który we wtorkowe popołudnie wystosował oficjalny komunikat w tej sprawie. Możemy w nim przeczytać, że misją komitetu jest promowanie olimpizmu na całym świecie politycznym i komercyjnym nadużyciom w sporcie i samych sportowcach. Podkreślono, że zasady te zostały uznane przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) i są podstawą Karty Olimpijskiej.

MKOl poinformował, że rosyjski rząd zwrócił się do swoich odpowiedników w innych krajach, chcąc zaprosić je do udziału w Igrzyskach Przyjaźni. Zrobiono to z pominięciem związków i organizacji sportowych w tych państwach. "To rażące naruszenie Karty Olimpijskiej i jednocześnie naruszenie kilku rezolucji ONZ" - czytamy w komunikacie.

"To cyniczna próba upolitycznienia sportu przez Federację Rosyjską" - grzmi MKOl, sprzeciwiając się wykorzystaniu sportowców do "celów propagandowych". Zdaniem komitetu istnieje ryzyko, że sportowcy mogą zostać zmuszeni przez swoje rządy do wzięcia udziału w tak "upolitycznionym wydarzeniu sportowym".

"Rosyjski rząd wykazuje także całkowity brak szacunku dla światowych standardów antydopingowych i uczciwości zawodów. To ten sam rząd, który był zamieszany w systemowe stosowanie dopingu w trakcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi 2014, a później w manipulację danymi antydopingowymi" - dodano.

"Ruch Olimpijski zdecydowanie potępia wszelkie inicjatywy mające na celu pełne upolitycznienie sportu, a w szczególności tworzenie przez rząd rosyjski całkowicie upolitycznionych wydarzeń sportowych" - napisano na koniec, apelując do wszystkich krajów o odrzucenie i niewspieranie tego typu inicjatyw.

Według pierwotnych planów Rosji Letnie Igrzyska Przyjaźni we wrześniu bieżącego roku odbędą się w Jekaterynburgu. Z kolei zimowa odsłona ma zostać zorganizowana w Soczi w 2026 roku.