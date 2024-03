Oto prognoza dla Polaków przed igrzyskami olimpijskimi. Nie jest dobrze

Reprezentanci Polski podczas igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 roku zdobyli 14 medali, co sprawiło, że dla Polaków były to zdecydowanie najlepsze igrzyska olimpijskie w XXI - zarówno pod względem liczby medali, jak i ich rodzaju. Tym samym o trzy przebyli wyniki z Rio de Janeiro, Londynu i Pekinu, o cztery wynik z Aten i wyrównali klasyfikację medalową z Sydney. Nie dziwi zatem, że apetyty na Paryż są rozbudowane, by ten dorobek medalowy mieć tak samo duży lub większy. Czy w tym roku nasi sportowcy przebiją osiągnięcie z 2021 roku?

REKLAMA

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Ile medali zdobędzie Polka na igrzyskach olimpijskich w Paryżu?

Może być o to ciężko. Na cztery miesiące przed startem igrzysk olimpijskich eksperci próbują przewidzieć, ile medali mogą zdobyć reprezentanci poszczególnych państw. W listopadzie 2023 roku grupa statystyczna Gracenote pokusiła się o stworzenie potencjalnej tabeli medalowej na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Według niej, Biało-Czerwoni zdobyliby tylko 11 medali. Pięć z nich to "krążki" złote, cztery srebrne i dwa brązowe.

Teraz prognozy dla naszych lekkoatletów przedstawił ostatnio brytyjski magazyn "Athletics Weekly". Na podstawie ich wyliczeń Polska miałaby świętować zdobycie trzech medali w Paryżu. Portal typuje, że Wojciech Nowicki wróci do ojczyzny ze złotym "krążkiem", a Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek wywalczą brąz. Co więcej, magazyn przewiduje, że wicemistrzyni świata w biegu na 400 metrów, Natalia Kaczmarek, zajmie miejsce poza podium (4. miejsce), a Adrianna Sułek-Schubert w siedmioboju i Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów - szóste. "Athletics Weekly" nie wierzy także w sukces naszej sztafety mieszanej 4x400, która według nich, miałaby zakończyć rywalizację na szóstej lokacie.

Taki wynik z pewnością byłby dużym rozczarowaniem dla Polskich kibiców, którzy mają duże oczekiwania wobec sportowców.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu potrwają od 26 lipca do 11 sierpnia 2024 roku.