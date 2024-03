Zawieszenie broni na czas igrzysk? Jest deklaracja Putina

To już pewne: w Paryżu rosyjscy sportowcy wystąpią pod neutralną flagą. Prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji przyznał, że w trakcie igrzysk chciałby zawieszenia broni w Ukrainie. Co ta to Władimir Putin? Prezydent Rosji nie pozostawił żadnych złudzeń. - Ja nic nie wiem o wypowiedzi Macrona - powiedział.

