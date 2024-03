Twierdzi, że "zaraziła się" dopingiem przez seks. Wielki dramat gwiazdy

Ysaora Thibus to wicemistrzyni olimpijska z Tokio we florecie drużynowym. Na mistrzostwach świata w Kairze dwa lata temu zdobyła pierwszy w karierze złoty medal imprezy o randze światowej. Wygrała wtedy rywalizację we florecie indywidualnym. Przez lata godziła karierę szermierską z nauką - studiowała prawo i ekonomię. Igrzyska olimpijskie w stolicy Francji miały być dla niej czwartymi igrzyskami w karierze.

Francuzka "zaraziła się" dopingiem przez seks

W organizmie 32-letniej Thibus wykryto jednak obecność ostaryny, zwanej inaczej enobosarmem. To modulator receptora androgenowego. Działa przede wszystkim na mięśnie i kości i może przypominać sterydy anaboliczne. Przyspiesza proces odbudowy kości i ścięgien oraz regeneracji po treningu. Pozwala podnieść poziom wytrzymałości organizmu i zwiększyć siłę mięśni. Ponadto pomaga w leczeniu zaburzeń mięśniowych i hormonalnej terapii zastępczej. Nie wpływa negatywnie na zdrowie, ale jest na liście zakazanych substancji przez Światową Agencję Antydopingową (WADA).

Testy, które dały pozytywny wynik, zostały przeprowadzone 14 stycznia przy okazji zawodów szermierczego Pucharu Świata w Paryżu. Tuż po ogłoszeniu decyzji o zawieszeniu Thibus wystosowała oświadczenie.

"Z całą stanowczością zaprzeczam, że kiedykolwiek stosowałam choćby najmniejszą substancję dopingującą. Świadczą o tym negatywne wyniki kilkudziesięciu badań przeprowadzonych w tym roku, jak i wszystkich innych" - przekazała mediom 9 lutego.

Francuzka miała być jedną z głównych kandydatek do złota olimpijskiego w Paryżu we Florecie, ale zawieszenie całkowicie krzyżuje jej plany. 32-latka chce walczyć o dobre imię i zapowiedziała, że odwoła się od zawieszenia.

Jak informuje dziennik "L'Equipe", Thibus i jej prawnik wydali nowe oświadczenie, w którym wyjaśnili okoliczności tego, jak ostaryna mogła dostać się do organizmu kobiety. Thibus oskarża o sytuację swojego chłopaka, Race'a Imbodena. Amerykanin także jest florecistą, ma na koncie dwa brązowe medale olimpijskie we florecie drużynowym z Rio de Janeiro i Tokio.

Według historii Francuzki ostaryna musiała dostać się do jej organizmu podczas stosunku z partnerem. Florecistka jest przekonana, że Imboden przyjął niedozwolony środek krótko przed stosunkiem. Prawnicy używają fachowego języka i mówią o zanieczyszczeniu krzyżowym, do którego doszło poprzez wymianę płynów ustrojowych.

Thibus musi teraz udowodnić swoją niewinność, sprawa ma trafić do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS).

W podobnej sytuacji przed laty znaleźli się tenisista Richard Gasquet i skoczek o tyczce Shawn Barber, który zmarł w styczniu. U obu wykryto kokainę, ale powołali się na zanieczyszczenie krzyżowe, dlatego oczyszczono ich z zarzutów.

Thibus walczy o dobre imię i o igrzyska

Przy sprawach Francuza i Kanadyjczyka pracował Pascal Kintz, farmaceuta i toksykolog. W rozmowie z AFP ocenił on teraz, że stężenie ostaryny w badanych próbkach moczu Thibus musiałoby być na wystarczająco niskim poziomie, by uznano, że środek dostał się do jej organizmu przypadkiem i nie był stosowany w celu zwiększenia wydajności. Inną możliwością jest analiza włosów Francuzki, o którą wystąpili prawnicy. Jeśli tutaj poziom ostaryny będzie niski, powinna ona zostać uznana za niewinną.

- Jeśli zażyje się ją raz lub dwa razy, ostaryna nie daje żadnego efektu. Należy ją przyjmować przez kilka tygodni, od 10 mg do 20 mg dziennie, aby uzyskać efekt. W przypadku dopingu jest on zatem utrwalany we włosach w stężeniu od 50 do 200 pikogramów - wytłumaczył Kintz.

Thibus musi wyjaśnić sprawę do 8 lipca. Wtedy jest zamykana lista zakwalifikowanych sportowców na IO przez Francuski Narodowy Komitet Olimpijski i Sportowy (CNOSF).