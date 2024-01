Kosmiczne ceny na igrzyskach olimpijskich. Weekend w Paryżu? 20 tys. zł

Ekscytacja związana z igrzyskami może mieszać się z irytacją spowodowaną ceną, jaką trzeba wydać, decydując się na wyjazd do Paryża. Francuzi starają się kontrolować i przeciwdziałać irracjonalnym cenom zakwaterowania, z drugiej sporo liczą sobie za bilety. Również na wydarzenia o mniejszym prestiżu. Drogo jest już teraz, a pewne jest, że do startu imprezy, czyli do 26 lipca, ceny mogą jeszcze poszybować.

Hotele z cenami razy trzy

Francuskie władze zapewniły, że przyglądają się cenowym manewrom w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Do czasu igrzysk podwojono kontrole we francuskich hotelach i restauracjach. Plan ma objąć nawet 10 tys. obiektów we Francji, a na kary narażą się ci, którzy będą chcieli naciągać turystów.

Sprawę zbadała organizacja UFC-Que Choisir. Według niej za nocleg w paryskim hotelu trzygwiazdkowym na dwa tygodnie przed igrzyskami tj. z 12 na 13 lipca trzeba obecnie zapłacić średnio 317 euro za noc. Ale już dwa tygodnie później, podczas igrzysk, jest to już trzy razy tyle, średnio 1033 euro. W tym momencie na czas igrzysk według deklaracji hotelarzy dostępna jest jeszcze połowa miejsc.

O tym, jak zmienią się ceny podczas zawodów, mają przekonać się też ci, którzy będą w czasie igrzysk podróżować paryskim transportem publicznym. Obecnie koszt jednorazowego biletu na metro czy autobus wynosi nieco ponad dwa euro. W okresie od 20 lipca do 8 września (końca igrzysk paraolimpijskich) ta kwota będzie podwojona. - To pomoże sfinansować dodatkowe koszty wynikające ze wzrostu liczby pociągów i metra w tym okresie - tłumaczyła ekspertka od transportu radia France Bleu Emilie Defay. Dodała też, że podwyżek nie odczują w tym czasie mieszkańcy Paryża, którzy będą mieli doładowane co najmniej miesięczne karty przejazdowe, lub ci, którzy bilety jednorazowe na aplikację, czy karty komunikacyjne załadują przed newralgiczną datą.

20 tysięcy złotych za olimpijski, rodzinny weekend

Jednak to nie koszt transportu spędzi kibicom sen z powiek, a samo obserwowanie zawodów. Widać to choćby w kilka scenariuszach kosztów igrzysk opracowanych niedawno przez "L'Equipe". Pierwszy z nich zakłada wyjazd na olimpijski weekend do Paryża czteroosobowej rodziny. W drugim scenariuszu ta rodzina przyjeżdża na niecały tydzień. W każdym dniu fani sportu biorą udział w dwóch wydarzeniach sportowych, w tym ćwierćfinałach, czy półfinałach zawodów i jednym prestiżowym wydarzeniu, jakim jest finał zmagań lekkoatletycznych. Warto zaznaczyć, że w tej symulacji kategorie biletów i tak były wybierane z tańszych opcji. Korzystano zatem tylko z biletów przedostatniej kategorii, czyli z gorszą widocznością.

W opcji sześciodniowej na same bilety wydano 3,3 tys. euro, czyli 44 proc. całej kwoty. Aż jedną trzecią stanowiły w niej wejściówki na finały lekkoatletyczne. Przy igrzyskach paraolimpijskimi koszty biletów stanowiły już tylko 18 procent z sumy potrzebnej na uczestnictwo w imprezie. W kalkulacji francuskiej gazety uwzględniono lokum w 14. dzielnicy, dwa pokoje w standardzie dwóch gwiazdek. Koszt był jeszcze dość niski, bo 250 euro za noc w dwuosobowym pokoju, czyli prawie 1100 złotych. Przy czterech osobach daje to 2200 zł. Na jedzenie w czasie sześciu dni dla czterech osób przeznaczono około 600 euro, za miejski transport w tym czasie policzono 280 euro. Były też inne drobne koszty.

Najciekawiej jednak wygląda sprawa biletów. Tym bardziej że większość z nich nie dotyczy cieszących się dużą popularnością dyscyplin, ale wydatki związane z takimi wejściówkami i tak są spore. Bilet na poranne kwalifikacje wyścigów kajakowych kosztuje 40 euro, wejście na wieczorne pływanie synchroniczne (też kwalifikacje) to koszt 80 euro. Do tego mamy jeszcze kwalifikacje do kolarstwa torowego (65 euro), ćwierćfinały turnieju w piłkę wodną (50 euro), finał wspinaczki sportowej (85 euro), półfinały tenisa stołowego (80 euro), ćwierćfinał rywalizacji w taekwondo (65 euro) i finał breakdance’u (80 euro). Kulminacyjnym punktem emocji może być wieczór z finałami lekkiej atletyki na Stade de France (295 euro). Powyższe wejściówki trzeba pomnożyć przez cztery osoby, bo podane ceny są jednostkowe, a biletów ulgowych nie ma. Suma, czyli 3360 euro, to w przeliczeniu na polską walutę ponad 14 tys. złotych.

Koszt weekendowego wyjazdu rodzinnego wyniósł powyżej 4 tys. euro (18,6 tys. zł). Opcja sześciodniowa, to wydatek 8 tys. euro, czyli 36 tys. złotych. W cenie przy transporcie wliczony jest już bilet lotniczy do Paryża i z powrotem (z Warszawy). Nawet korzystając z tanich linii, to obecnie koszt rzędu 1200 złotych za jedną osobę, czyli niemal 5 tys. złotych za rodzinę. Ceny lotów w tym czasie ze względu na popyt są wysokie.

Tanie bilety za 100 złotych, czyli żaglówki w Marsylii i łucznictwo w Chateauroux

Kolejna ważna informacja dla kibiców jest taka, że trwa trzecia i ostatnia odsłona sprzedaży biletów olimpijskich. Według komitetu organizacyjnego zawodów od uruchomienia sprzedaży w lutym 2023 r. do stycznia roku 2024 sprzedano ponad 7 mln z 10 mln dostępnych biletów. A co z biletami po najniższej cenie? Organizatorzy zapewniali, że do sprzedaży trafi aż milion biletów w promocyjnej cenie 24 euro, to 10 procent wszystkich wejściówek.

Hasło brzmiało dobrze, ale już tłumaczymy, jak sprawa wygląda w praktyce. Otóż za tę cenę w praktyce nie można było znaleźć żadnych zawodów, które rozgrywały się w Paryżu. Obecnie cena najtańszego biletu na zawody w samym Paryżu wynosi 40 euro. Za tę kwotę można iść na mecz kobiet na Parc des Princes na pierwszą fazę turnieju piłkarskiego. Bilety na mecze panów zaczynają się od 50 euro. Za 24 euro (105 zł) dostępne są wydarzenia w innych francuskich miastach, gdzie też będzie odbywała się część olimpijskich konkurencji. Za tę kwotę można nabyć wejściówkę na piłkarskie spotkanie w Nicei, czy Bordeaux. Za 24 euro zobaczymy też w Chateauroux jak sportowcy strzelają z łuku i grają w golfa w Saint-Quentin-En-Yvelines. Taki najtańszy bilet pozwoli nam też obserwować pierwszą fazę rywalizacji pań w siedmioosobowym Rugby na Stade de France. Kolejnych dyscyplin za 24 euro nie zostaje już wiele. Francuzi, którzy myśleli, że za mniejsze pieniądze, będą mogli być w centrum sportowych wydarzeń, już na początku sprzedaży byli nieco zawiedzeni, gdy za 24 euro zaproponowano im zawody żeglarskie organizowane w Marsylii.

Dodajmy, że poza Paryżem zaplanowano kilkanaście konkurencji. Zawody odbędą się jednak nie tylko we francuskich miastach. Rywalizacja surfingowa zostanie przeprowadzona na Tahiti (Polinezja Francuska).