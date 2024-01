50-milionowy kraj bez flagi na igrzyskach? Przekroczyli granicę. Oto czarny scenariusz

Karta Olimpijska zakazuje ingerencji ze strony rządu w działania organizacji sportowych i komitetów. Międzynardowy Komitet Olimpijski (MKOl) bada sprawę Kolumbii po odebraniu jej prawa do organizacji najbliższych Igrzysk Panamerykańskich. Jeśli potwierdzą się zarzuty, to Kolumbia, którą zamieszkuje ok. 50 mln osób, może zostać ukarana takimi sankcjami jak np. brak symboli nardowych na IO w Paryżu, a w najgorszym razie grozi jej wykluczenie z MKOl.

