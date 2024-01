To nie żart! Snoop Dogg przekazał zaskakujące wieści ws. igrzysk olimpijskich

52-letni Snoop Dogg to legendarny raper, który zyskał renomę w latach 90., ale dziś nadal jest na topie. Znają i podziwiają go nie tylko fani hip-hopu, bo Amerykanin stał się wręcz ikoną popkultury. Takie kawałki jak "Stil D.R.E", "Drop it like it's hot", "Who Am I" czy "Let's get blown" przeszły do historii rapu. A przecież Snoopp nie tylko nagrywał piosenki, ale i pojawiał się okazjonalnie w kinie, choćby w takich produkcjach jak "Hip-hopowa myjnia" czy "Straszny Film 5".

Raper interesuje się też sportem. Przede wszystkim regularnie chodzi na mecze Los Angeles Lakers, ale oprócz koszykówki, pojawiał się też na galach amerykańskiego wrestlingu. I to nie tylko w roli kibica. Teraz czas na kolejny krok w tej materii.

"Tak, to oficjalne. Igrzyska olimpijskie w Paryżu 2024, będę tam" - napisał na Twitterze Snoop Dogg.

Raper ma być specjalnym korespondentem stacji NBC. "W trakcie igrzysk Snoop przedstawi dużej amerykańskiej publiczności swoje wyjątkowe spojrzenie na to, co dzieje się w Paryżu" - czytamy w komunikacie prasowym stacji telewizyjnej.

- Dorastałem, oglądając igrzyska olimpijskie i jestem podekscytowany widokiem niesamowitych sportowców. To wielkie święto umiejętności, poświęcenia i dążenia do sukcesu - powiedział Amerykanin, którego cytuje strona olympics.com.

Kiedy odbędą się igrzyska w Paryżu?

Wystartują 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Zmagania jednak nie będą toczyć się tylko w Paryżu, ale też m.in. w Lille czy Marsylii. Mało tego! Surferzy będą rywalizować nawet w położonym na Oceanie Spokojnym Tahiti. W programie igrzysk, pozostając w kulturze hip-hopowej, zadebiutuje breaking.

Na poprzednich igrzyskach w Tokio Polacy wywalczyli 14 medali, z czego większość w lekkoatletyce. Sukcesy odnosili również w kajakarstwie, wioślarstwie, żeglarstwie czy zapasach.