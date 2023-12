Prezydent Duda działa ws. igrzysk w Polsce. Jest po ważnej rozmowie

We wrześniu, podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem, prezydent Andrzej Duda ogłosił, że Polska będzie ubiegać się o prawo organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2036 r. 51-latek osobiście dokłada starań, aby udało się zrealizować to przedsięwzięcie.

Andrzej Duda spotkał się Thomasem Bachem. Rozmawiali o organizacji igrzysk w Polsce

Niedawno Andrzej Duda udał się go Genewy, gdzie odbywał szczyt ONZ związany z 75. rocznicą powstania tej organizacji. Korzystając z tego, że był w Szwajcarii, miał w planach wybrać się do Lozanny na spotkanie z Thomasem Bachem, prezesem MKOl-u i przekonać go do rozpoczęcia negocjacji z Radosławem Piesiewiczem, prezesem PKOl-u. Miałyby one dotyczyć tego, jakie dokumenty trzeba złożyć, aby ubiegać się o organizację igrzysk. Wizyta głowy państwa była potrzebna, gdyż według nieoficjalnych informacji polscy działacze już wcześniej kontaktowali się z MKOl-em, lecz nie zostali poważnie potraktowani.

Spotkanie Dudy z Bachem doszło do skutku, o czym poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta. "Przy okazji wizyty w Szwajcarii związanej z udziałem w szczycie ONZ Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Lozannie z Prezesem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasem Bachem" - czytamy. PKOl przekazał, że w spotkaniu brał udział również Piesiewicz.

Letnie igrzyska olimpijskie w Polsce? Nowy premier zabrał głos

W środę Andrzej Duda był już w Polsce i brał udział w oficjalnych uroczystościach związanych z powołaniem nowego rządu. Na jego czele stanie Donald Tusk, który we wtorek odniósł się do pomysłu organizacji igrzysk. - Będziemy realnie oceniać nasze szanse i możliwości. Kto wie, być może tego doczekamy. To nie za pańskiej (Sławomira Nitrasa, nowego ministra sportu - red.) kadencji się to spełni. I na pewno też nie za mojej. Ale niewykluczone, że i te marzenia się spełnią - powiedział.

Polska nigdy wcześniej nie ubiegała się o prawo organizacji letnich igrzysk olimpijskich. Byłoby to wielkie przedsięwzięcie, którego koszty już teraz szacuje się na ponad 60 mld zł. Wiele zależy też od kontrkandydatur, wśród potencjalnych gospodarzy igrzysk w 2036 r. wymienia się Meksyk, Węgry, Indonezję, Niemcy i Turcję.