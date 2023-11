Wielka burza w Rosji po słowach Witolda Bańki. Oto odpowiedź Putina na igrzyska

- To zawody na wielką skalę, które można porównać do igrzysk olimpijskich - tak o igrzyskach przyjaźni wypowiedziała się była mistrzyni olimpijska i rosyjska posłanka - Swietłana Żurowa. - To wyzwanie rzucone naszym sportowym wrogom. To też demonstracja naszej potęgi. Te igrzyska podkreślą kluczową rolę Rosji w światowym ruchu sportowym - dodał były minister sportu Rosji Odies Bajsułtanow.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski brutalnie podsumowana. "Nie wyobrażam sobie"

Igrzyska przyjaźni, o których mówili Żurowa i Bajsułtanow, to rosyjska odpowiedź na igrzyska olimpijskie i kolejny etap konfliktu z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl). Igrzyska przyjaźni odbędą się w dniach od 15 do 29 września 2024 r. w Moskwie i Jekaterynburgu. MKOl i Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) już sprzeciwiły się imprezie tak samo jak igrzyskom BRICS, które Rosja zorganizuje w czerwcu przyszłego roku.

- MKOl kolejny raz udowodnił, że bardziej zajmuje się polityką niż sportem. MKOl i WADA chcą mówić światu, kto może organizować zawody, a kto nie, choć sami przez chorą politykę antydopingową dopuszczają do nienaturalnej rywalizacji płci. Boją się, że stracą monopol, autorytet i zaufanie. Nie patrzmy na nich, tylko zorganizujmy dwie wielkie, wspaniałe imprezy - powiedziała rosyjska biegaczka narciarska - Jelena Valbe.

Rosjanie pogodzeni z paryskim losem

Igrzyska przyjaźni i igrzyska BRICS to imprezy sportowe, które Rosjanie chcą zorganizować przede wszystkim dla swoich zawodników. Ci od już od blisko dwóch lat nie rywalizują ze sportowcami z innych krajów z powodu zawieszenia przez wojnę w Ukrainie. W igrzyskach BRICS, które odbędą się w Kazaniu, wystartują też zawodnicy z Brazylii, Indii, Chin oraz Republiki Południowej Afryki. Znacznie bardziej okazałe mają być igrzyska przyjaźni, ale wielu szczegółów jeszcze nie znamy.

Na razie wiemy tylko tyle, że ich organizacja będzie kosztowała 8,3 mld rubli (około 90 mln euro), a medaliści otrzymają takie same nagrody pieniężne jak medaliści igrzysk olimpijskich. Jednak wciąż nie wiadomo, ile krajów zdecyduje się wysłać swoich zawodników do Moskwy i Jekateryburga.

Obie imprezy to rosyjska odpowiedź na letnie igrzyska olimpijskie, które w przyszłym roku odbędą się w Paryżu. I najpewniej odbędą się bez Rosjan. Chociaż w marcu MKOl zalecił przywrócenie do rywalizacji zawodników z Rosji i Białorusi, o ile ci nie popierają wojny i nie mają związków z armią, to wciąż sportowców z tych krajów na światowych zawodach praktycznie nie ma.

I niewiele wskazuje na to, by sytuacja miała się prędko zmienić. Sporo wskazuje na to, że nawet Rosjanie pogodzili się już z tym, że w Paryżu nie zobaczą swoich zawodników. - Podejście MKOl do dopuszczenia nas do startu w igrzyskach jest sprzeczne z samą ideą sportu. Igrzyska olimpijskie były przecież szczytem jedności wszystkich krajów. Były, bo MKOl zrobił z nich przywilej, na który trzeba zapracować gestami politycznymi, które nie mają nic wspólnego ze sportem - powiedział Władimir Putin.

- Thomas Bach to hipokryta, który najpierw powiedział jedno, a potem zrobił zupełnie co innego. Ale w porządku, wytrzymamy to. Jestem przekonana, że MKOl wróci do nas po prośbie na kolanach - dodała Valbe.

Igrzyska jak 40 lat temu

W związku z tym, że Rosjanie najpewniej nie pojadą do Paryża, w kraju rozpoczęła się wielka promocja igrzysk przyjaźni. Ich organizację Putin zapowiedział już w marcu, a trzy miesiące później podpisał specjalny dokument, którym zapewnił im przyszłość.

Impreza ma odbywać się co dwa lata. Tak samo jak igrzyska olimpijskie ma odbywać się i latem, i zimą. Kolejne igrzyska przyjaźni planowane są na 2026 r. w Soczi. Dla Rosjan taka odpowiedź na zawody organizowane przez MKOl to nie nowość.

W 1984 r. Związek Radziecki oraz kraje bloku wschodniego (za wyjątkiem Rumunii) zbojkotowały letnie igrzyska olimpijskie w Los Angeles. W tym samym roku ZSRR zorganizowało pierwsze igrzyska przyjaźni, by dać możliwość startu tym, którzy nie mogli wystartować w USA. Rywalizacja na zawodach Przyjaźń-84 odbyła się w dziewięciu krajach: ZSRR, Bułgarii, Czechosłowacji, Korei Północnej, Kubie, Mongolii, NRD, Polsce i Węgrzech.

Łącznie udział wzięło w nich 2300 sportowców z 50 państw. Poziom zawodów był bardzo wysoki, a łącznie pobito na nich aż 48 rekordów świata. Teraz Rosjanie marzą o tym, by zorganizować równie wielką i imponującą imprezę. Dla nich byłby to potężny argument w wojnie z MKOl.

"Rosja jest przyjacielem wszystkich sportowców"

Bo igrzyska przyjaźni to nie tylko okazja dla rosyjskich zawodników, by pokazać, że przez blisko dwa lata nie zaniżyli poziomu, a świat w ogóle im nie uciekł. Dla Rosjan byłaby to też okazja do tego, by zorganizować lepsze, bardziej nowoczesne igrzyska od MKOl. Tak przynajmniej twierdziłaby tamtejsza propaganda.

Ta już teraz przekazuje, że igrzyska przyjaźni to impreza, w której mogą wystartować zawodnicy ze wszystkich krajów bez żadnych ograniczeń. Rosjanie przedstawiają MKOl jako organizację, która, choć mówi o sporcie ponad podziałami, to robi dokładnie coś innego.

- Działania MKOl sprawiły, że świat sportu żyje w nowych realiach obarczonych obostrzeniami i różnymi kryteriami wstępu na zawody. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu na zawody, w których nie ma miejsca na dyskryminację i slogany. To nie jest żaden dodatek do igrzysk. To nowa siła z wysokimi nagrodami - powiedział dyrektor generalny komitetu wykonawczego igrzysk przyjaźni - Aleksiej Sorokin.

- Rosja jest przyjacielem wszystkich sportowców niezależnie od ich narodowości, języka czy koloru skóry. Czekamy z otwartymi sercami na wszystkich, którzy chcą wystartować w igrzyskach przyjaźni. Właśnie, przyjaźni. Takiej prawdziwej, a nie z pustych sloganów MKOl. Mamy dość czekania. Uważamy, że w sporcie nie ma miejsca na polityczne manifestacje i chcemy równej rywalizacji - dodał przewodniczący rosyjskiej Komisji Dumy Państwowej ds. Kultury Fizycznej i Sportu - Dmitrij Swiszczew.

- Czas położyć kres igrzyskom olimpijskim. MKOl nie pozwala nam na start z hymnem i flagą, co przeczy ideom Pierre'a de Coubertina. Do tego dopuszczają do transpłciowej rywalizacji, która w żaden sposób nie może być równa. Igrzyska olimpijskie to już przeszłość, której wiele osób nie potrzebuje - stwierdziła trenerka rosyjskiej kadry gimnastycznej - Irina Winer.

Sprzeciw Thomasa Bacha i Witolda Bańki

MKOl długo nie zabierał głosu w sprawie igrzysk przyjaźni. Kiedy na ich temat wypowiedział się najpierw Bach, a potem dyrektor generalny WADA - Olivier Niggli - w Rosji zawrzało. Obie organizacje pogroziły palcem nie tylko Rosji, ale też krajom, które chciałyby wystartować na igrzyskach BRICS oraz igrzyskach przyjaźni.

- Rosyjski rząd zarzuca nam, że nie zachowujemy politycznej neutralności, a sam organizuje zawody, które przede wszystkim mają wymiar polityczny - powiedział Bach. - Start w igrzyskach przyjaźni byłby sprzeczny z zaleceniem MKOl z 25 lutego 2022 r. Byłoby to też sprzeczne ze wspólnym celem ruchu olimpijskiego, jakim jest zachowanie integralności w sporcie - dodał James MacLeod z MKOl.

Głos w sprawie zabrały też najważniejsze osoby z WADA. - Igrzyska przyjaźni budzą nasz niepokój w kontekście walki z dopingiem. To wydarzenie sportowe zorganizuje kraj, który nie przestrzegał naszych przepisów i wytycznych. Nie wiemy, jak i w ogóle czy organizatorzy mają zamiar walczyć tam z dopingiem. Odradzamy naszym sygnatariuszom udział w tych zawodach - powiedział Witold Bańka, który od 2020 r. jest prezesem organizacji. - Rosja to kraj, który nie ma prawa organizować dużych zawodów. Ci, którzy w nich wystartują, poniosą konsekwencje - dodał dyrektor generalny WADA - Olivier Niggli.

Słowa szefa WADA i dyrektora generalnego tej organizacji odnosiły się do dopingowych skandali z przeszłości, w których Rosjanie odgrywali pierwszoplanowe role. Tak było przede wszystkim dziewięć lat temu w Soczi, gdzie sportowcy szprycowali się nielegalnymi substancjami pod okiem trenerów i za przyzwoleniem Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA).

"Gdy poczuli, że tracą grunt pod nogami, stali się śmieszni"

W Rosji wypowiedzi Bacha, Bańki i Niggliego zostały zinterpretowane zupełnie inaczej. - Zrobili to z powodu własnej słabości. MKOl rozumie, że jego wpływy i władza się kończą i nie mogą z tym nic zrobić. Igrzyska przyjaźni sprawią, że igrzyska olimpijskie stracą na znaczeniu, co powoduje panikę MKOl i WADA. Straszenie sankcjami niepodległych krajów to krzyk rozpaczy z ich strony - powiedział dwukrotny mistrz olimpijski (1984, 1988) w biahtlonie - Dmitrij Wasiljew.

Żurowa: - WADA straszy sportowców sankcjami? Gdy poczuli, że tracą grunt pod nogami, stali się śmieszni. Chcą kontrolować cały świat, a przecież nie mają takich możliwości. Dziś nie rządzą np. sportowcami z NHL i NBA i w naszym przypadku byłoby dokładnie tak samo. Powstaną nowe struktury, do których ani WADA, ani MKOl nie będą mieli dostępu. Zapewniam, że nasze przepisy będą bardzo rygorystyczne. Ale przynajmniej sportowcy z całego świata będą mogli zdecydować, gdzie chcą rywalizować.

- Sport zawsze był platformą do otwartego dialogu między krajami, więc nie wiem, o co chodzi tym organizacjom. Nie rozumiem, dlaczego MKOl i WADA chcą uniemożliwić nam organizację wspaniałej imprezy. Czego tak bardzo się boją? W czasie nieuzasadnionych i niesprawiedliwych sankcji nie protestowaliśmy, nie opowiadaliśmy się przeciwko innym państwom, tylko tworzyliśmy coraz lepsze warunki dla zawodników z Rosji i Białorusi - powiedział rosyjski minister sportu - Oleg Matytsin.

I zakończył: - To MKOl rozpoczął proces upolityczniania sportu. Chociaż codziennie mówią, że sport i polityka nie powinny iść w parze, robią dokładnie co innego. Teraz, gdy wyszliśmy z inicjatywą nowej imprezy, straszą sankcjami niezależne kraje. Wywierają na nich presję, bo chcą utrzymać monopol, władzę i idące za nimi wielkie pieniądze. To sprzeczne z wszelkimi ideami sportowej rywalizacji. Apeluję do zawodników z całego świata: przyjedźcie do nas, czekamy na was, niczego nie pożałujecie.