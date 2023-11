Międzynarodowy skandal. Francja ujawnia. Kampania nienawiści

W lipcu we Francji dochodziło do zamieszek na ulicach wielkich miast, gdzie m.in. niszczono budynki, palono samochody, a protestujący ścierali się z policją i służbami. Po tych wydarzeniach media społecznościowe zalała fala materiałów wideo, które na podstawie zamieszek nawoływało do bojkotu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Francja ujawniła, że była to kampania zaplanowana przez inny kraj.

Skandal przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Francuzi ujawnili fałszywą kampanię internetową

Hiszpańska agencja informacyjna EFE, powołując się na francuskie źródła, donosi, że francuski rząd odkrył kampanię dezinformacyjną przeciwko igrzyskom olimpijskim. Ta miała rozpocząć się w Azerbejdżanie w lipcu tuż po zamieszkach na ulicach Francji.

Wezwania do bojkotu igrzysk miały być ściśle związane z materiałami wideo z zamieszek, które zdaniem francuskiego rządu nie wpływają na organizację wielkiego wydarzenia. Azerowie mieli rozpocząć publikowanie treści antyfrancuskich na 91 fikcyjnych kontach, powiązanych z partią prezydenta Ilhama Alieva. Łącznie dodali ponad 1600 wpisów, które miały zdyskredytować Francję i igrzyska olimpijskie.

Powodem takich działań miałby być napięcia pomiędzy Paryżem a Baku w sprawie konfliktu granicznego Azerbejdżanu z Armenią, po której stronie stoją Francuzi. Ministerstwo spraw zagranicznych Francji jest przekonane, że działania Azerów miały na celu zdyskredytowanie ich oraz destabilizację sytuacji w kraju czy wśród obywateli.

Teraz Francja przekonuje, że jest gotowa, by bezpiecznie zorganizować igrzyska olimpijskie w Paryżu, a kanałami dyplomatycznymi zwróciła się do Azerbejdżanu o wyjaśnienia. Na razie miała ich nie otrzymać. Największe wydarzenie sportowe w 2024 roku rozpocznie się 26 lipca i potrwa do 11 sierpnia.