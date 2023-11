Światowy gigant trafił w ręce Rosjan. Bardzo niebezpieczny precedens. "Człowiek Putina"

"Inside the Games" to jedno z najbardziej szanowanych mediów w sporcie olimpijskim. Specjalizuje się w obiektywnych, pogłębionych i ekskluzywnych tematach. Serwis, który w ostatnich latach przekazywał wiele doniesień od MKOl czy WADA. Jako pierwszy informował m.in. o skandalu na igrzyskach w Pekinie, gdzie niespełna dwa lata temu przyłapana na dopingu została rosyjska łyżwiarka figurowa Kamiła Walijewa.

Na czele była asystentka "człowieka Putina"

Teraz powiązania z Rosją w przypadku "Inside The Games" nabierają jednak nowego znaczenia. 31 października portal trafił w ręce nowych właścicieli. Oficjalnie holding Vox Europe Investment, który nabył udziały w tym medium, nie ma nic wspólnego z Rosją - spółka jest zarejestrowana na Węgrzech. Ale na jej czele stoi Zhanna Abdulian. To była nieformalna asystentka Umara Kremlowa, nazywanego "człowiekiem Putina", obecnie szefa Międzynarodowej Federacji Boksu (IBA).

Kremlow nawet nie ukrywa swoich powiązań z Putinem. Zasłynął nie tylko z tego, że swego czasu robił kilkutysięczne pokazy treningów bokserskich na placu Czerwonym w Moskwie. Wcześniej był promotorem Roya Jonesa Jr. To właśnie jemu rosyjscy i białoruscy pięściarze zawdzięczają, że wciąż mogą brać udział w międzynarodowych zawodach na pełnych prawach z nazwą kraju, flagą czy hymnem, gdzie kuszeni są wysokimi nagrodami fundowanymi przez Gazprom, czyli głównego sponsora IBU.

Bardzo niebezpieczny precedens

"W dniu urodzin rosyjskiego oligarchy Umara Kremlowa ogłoszono ostateczną sprzedaż platformy medialnej 'Inside The Games'. Nowi właściciele, działający na podstawie dziwnej struktury korporacyjnej, to starzy znajomi i współpracownicy powiązanego z Kremlem Kremlewa" - pisze Jens Weinreich na "The Inquisitor".

Dziwną strukturę nowych właścicieli "Inside The Games" opisał na X (dawniej Twitter) także Mieszko Rajkiewicz. "Cała sprawa jest dla mnie poważna. Czemu? Otóż tracimy mili państwo bardzo dobre źródło informacji o środowisku olimpijskim oraz wielu dyscyplinach sportowych. Oczywiście - pewnie nadal będą tam relacje z różnych międzynarodowych imprez tak jak było. Natomiast już teraz możemy być pewni, że nie będziemy mieli podawanej rzetelnej wiedzy" - pisze Rajkiewicz.

"Do tej pory portal ten był poważany, ponieważ nie wartościował informacji, tylko ją obiektywnie przekazywał (w większości przypadków). I były to newsy z każdego zakątka świata. Tymczasem ta sytuacja, to również jeden fundamentalny problem: portal ten może mieć wpływ na budowanie narracji powrotu Rosjan do sportowej rywalizacji w formie sprzed 24.02.2022 r. Nie wszyscy na pewno zdają sobie sprawę z tego przejęcia. A nawet jeśli wiedzą o zmianie właściciela, to informacja o węgierskiej spółce będzie ostatnią, do jakiej odbiorca dotrze. Ta sprawa również pokazuje, że Węgry mogą stanowić obecnie 'przyjazną przystań' Rosjan w Unii Europejskiej" - czytamy.

O przejęciu "Inside The Game" napisał także serwis sports.ru, który informuje m.in., że nowym redaktorem naczelnym serwisu został Hiszpan David Rubio - wcześniej dziennikarz katalońskiego "Sportu". Do sprawy odnieśli się także nowi właściciele, którzy wydali oświadczenie. Podkreślają w nim, że "nie są powiązani z osobami ani rządami żadnego kraju", a obecny okres w historii działalności serwisu nazywają "przejściowym".