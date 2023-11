"Caryca" przemówiła. Ujawnia nowe fakty ws. Walijewej. "Nie mogłam uwierzyć"

W rosyjskich mediach rozmowa z Eteri Tutberidze nazywana jest "najbardziej szczegółowym wystąpieniem na temat sprawy dopingowej Kamiły Walijewej". To pierwszy wywiad Tutberidze od wielu miesięcy. Udzieliła go Leonidowi Słuckiemu - byłemu selekcjonerowi rosyjskiej drużyny piłkarskiej - na kanale "Koment.Show".

Tutberidze przez blisko dwie godziny porusza wiele wątków, ale najwięcej mówi właśnie o Walijewej. - Ona już nikomu nie wierzy. Ta cała sytuacja bardzo ją zmieniła. Szkoda, że tak wielka miłość przerodziła się w nienawiść - mówi Tutberidze.

Walijewa i wielki skandal na igrzyskach

Sytuacja, o której mówi Tutberidze, wydarzyła się blisko dwa lata temu. To była jedna z najgłośniejszych historii zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, gdzie 15-letnia wówczas Walijewa została pierwszą zawodniczką w historii igrzysk, która udanie wykonała poczwórny skok. Dzięki jej fenomenalnemu występowi rosyjscy sportowcy zgarnęli złoto w konkursie drużynowym. A raczej: mieli zgarnąć, bo do ceremonii medalowej wciąż nie doszło. W organizmie Walijewej wykryto niedozwoloną substancję - trimetazydynę.

Trimetazydyna to lek stosowany w chorobie niedokrwiennej serca, ale też wpływający na przyspieszenie metabolizmu oraz zwiększenie tolerancji wysiłku fizycznego. Z tego względu od 2013 roku znajduje się on na liście środków zabronionych Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). - Ma podobny mechanizm działania do meldonium, które stało się popularne przed kilku laty za sprawą pozytywnego wyniku badań antydopingowych Marii Szarapowej - tłumaczył Sport.pl ekspert od dopingu dr Andrzej Pokrywka.

Tutberidze: Chciałbym wszystkich przebadać wykrywaczem kłamstw

Tutberidze już w trakcie igrzysk zapewniała, że wszyscy są absolutnie przekonani o niewinności Walijewej. Nie rozumiała, w jaki sposób jej zawodniczka w ogóle została dopuszczona do startu na igrzyskach. Laboratorium w Sztokholmie zajęło ponad sześć tygodni, by zgłosić, że próbka moczu, którą łyżwiarka przesłała 25 grudnia 2021 r., zawiera ślady zwiększającej wytrzymałość trimetazydyny.

- Wciąż nie rozumiem, jak to jest możliwe, że sportowiec z zamrożoną analizą badań antydopingowych dostał się na igrzyska. Chciałabym wszystkich, którzy uczestniczą w procesie Kamiły, przebadać wykrywaczem kłamstw. Wszystko po to, by w końcu poznać prawdę. Dowiedzieć się, skąd to się wzięło, jak w ogóle do tego doszło. Wciąż w mojej głowie jest wiele pytań i mało odpowiedzi. Musimy z tym żyć - wzrusza ramionami Tutberidze.

Tutberidze o Walijewej: Gdy to zobaczyłam, aż podskoczyłam

Walijewa mimo wykrycia dopingu warunkowo - bo w myśl przepisów, które chroniły łyżwiarkę ze względu na wiek - została dopuszczona w Pekinie do programu solistek. - Ona już wtedy nie była sobą. Zestresowana, cicha, pozbawiona motywacji. Do tego jeszcze doszły te przesłuchania. A później wszyscy chcieli, by wyszła na lód i trenowała. Już na korytarzu widziałam, że jest w fatalnej dyspozycji. Starałam się jej wtedy tłumaczyć, by czerpała jak najwięcej radości z pobytu na igrzyskach. Ale ona nie rozumiała, po co tutaj jest. Wszystkie media zaczęły ją niszczyć pytaniami, drwić z niej - wspomina Tutberidze.

Walijewa w Pekinie nie zdobyła medalu w rywalizacji solistek. - Gdy dopuszczono ją do startu, w dniu programu dowolnego Kamiła pokazała mi internetową tablicę wyników, gdzie na dole był dopisek, że jeśli znajdzie się w pierwszej trójce, nie będzie koronacji medalowej. Gdy to zobaczyłam, aż podskoczyłam. Nie rozumiałam, dlaczego nie można było tego zakomunikować jakoś po cichu, wewnętrznie. Zamiast tego zrobiono szopkę. Nie wiem, pewnie gdybym była na jej miejscu, prawdopodobnie w ogóle nie wyszłabym na lód - mówi teraz Tutberidze.

Tutberidze o Walijewej: Kamiła jest wyjątkowa

Tutberidze opowiada, że Walijewa przyznała się jej w Pekinie, iż podczas mistrzostw Rosji - po zawodach, gdzie wykryto u niej zakazaną trimetazydynę - częstowana była herbatą i lodami. - Wcześniej to było szczere dziecko. Już na przesłuchaniu mówiłam do niej: "Kamiła, opowiedz mi szybko, co działo się podczas tamtych zawodów". Powiedziała mi, że jakiś wolontariusz poczęstował ją lodami, jakaś masażystka Czikmariewej [Jekatierina Czikmariewa to inna rosyjska łyżwiarka - red.] dała jej herbatę, ktoś inny zaproponował jej coś innego. Pytam się jej, czy jadła te lody, czy piła tę herbatę. I nie dowierzam, że to wszystko się wydarzyło. Taka właśnie była Kamiła... My uczymy i uczymy, ale tak to czasem jest. Takie historie też sprawiły, że ona bardzo się zmieniła. Myślę, że prawdopodobnie już teraz nikomu w nic nie uwierzy - dodaje Tutberidze.

Ostatecznie Walijewa w Pekinie zajęła czwarte miejsce w rywalizacji solistek i po programie pełnym błędów z płaczem opuszczała lodowisko. - Szkoda, że to wszystko tak się potoczyło. Już nie będziemy mieli takiej sportsmenki, Kamiła jest wyjątkowa. Pięknie jeździ na łyżwach. Ma poślizg, jest naturalnie rozciągliwa, elastyczna. To potrafi wiele łyżwiarek, ale niewiele przy tym skacze aż tak dobrze, jak Kamiła. Do tego też jest piękna, czuje muzykę i potrafi przekazywać emocje. Ale dziś - po tych wszystkich przejściach - to już jest inna dziewczyna. Niestety - kończy Tutberidze.

Co dalej z Walijewą?

Tutberidze, która nazywana w Rosji jest "carycą łyżwiarstwa figurowego", od lat jest dokładnie obserwowana przez środowisko. Nie tylko ze względu na skandal dopingowy z Walijewą, o który bezpośrednio nie jest posądzana, lecz także ze względu na swoje metody treningowe. Wśród krytyków stylu pracy Tutberidze są nawet wybitni rosyjscy trenerzy, którzy określają jej zawodniczki jako "jednorazowe", "towary łatwo psujące się" czy "posiadające datę ważności Eteri". Ta jest nawet dość precyzyjna, bo znane są przykłady łyżwiarek, które ze względu na kontuzje i wynikające z nich gorsze wyniki przechodzą na sportową emeryturę już w wieku 17 lat.

Walijewa, która w kwietniu skończyła 17 lat, jeszcze nie przeszła na sportową emeryturę - startuje w zawodach, ale tylko w swojej ojczyźnie. W styczniu Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA) uznała, że naruszyła ona przepisy antydopingowe, lecz nie ponosi z tego tytułu winy i nie powinna być zdyskwalifikowana. To z kolei nie spodobało się Światowej Agencji Dopingowej (WADA), która skierowała sprawę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Pierwotnie decyzja w sprawie Walijewej miała zapaść we wrześniu, ale rozprawa i przesłuchania zostały przesunięte na 9 i 10 listopada. Rosyjskiej łyżwiarce nadal grozi czteroletnia dyskwalifikacja.