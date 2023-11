Tyle medali ma zdobyć Polska na igrzyskach olimpijskich w Paryżu

Polscy olimpijczycy wywalczyli 14 medali na IO w Tokio - cztery złote, pięć srebrnych i pięć brązowych. Pod tym względem to były najlepsze igrzyska dla Polski w XXI wieku. Nie dziwi zatem, że apetyty na Paryż są rozbudzone, by ten dorobek medalowy mieć tak samo duży lub większy. Ale może być o to ciężko.

Mało optymistyczna prognoza medalowa na Paryż

Grupa statystyczna Gracenote pokusiła się o stworzenie potencjalnej tabeli medalowej na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Zgodnie z przewidywaniami rywalizację w stolicy Francji powinni zdominować Amerykanie, którzy jako jedyni mieliby trzycyfrową liczbę medali. Z Paryża przywieźliby aż 125 krążków - 38 złotych, 44 srebrnych i 45 brązowych.

Na podium klasyfikacji medalowej stanęliby jeszcze Chińczycy (75 medali) i Brytyjczycy (65 medali). Na IO w Paryżu kolejny rekord ustanowiliby Włosi. Impreza Tokio była dla nich najlepszą w historii, gdzie zdobyli 40 medali. W stolicy Francji zdobyliby aż 48 krążków.

Optymistyczna nie jest za to prognoza dla Polski. Według Gracenote biało-czerwoni zdobyliby tylko 11 medali. To mniej niż w Tokio, ale tyle samo co w Pekinie w 2008 r., w Londynie w 2012 r. i w Rio de Janeiro w 2016 r. W XXI w. mniej przywieźliśmy jedynie z Aten w 2004 r. - dziesięć krążków. To był najsłabszy występ polskich olimpijczyków od IO w Melbourne w 1956 r.

Jednocześnie Polacy zdobyliby więcej złotych medali w Paryżu niż wywalczyli w Tokio. Prognoza sugeruje pięć złotych, cztery srebrne i dwa brązowe krążki dla biało-czerwonych.

Statystycy Gracenote biorą pod uwagę do swojej prognozy indywidualne i drużynowe osiągnięcia z poprzednich igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw kontynentalnych, a także cykli pucharów świata i innych podobnych. Tabela ma być aktualizowana raz w miesiącu, aż do startu imprezy w stolicy Francji.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu potrwają od 26 lipca do 11 sierpnia 2024 r.