Słowa Putina, nad którymi trudno przejść obojętnie. Bezwstyd w najwyżej skali

Zaraz po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę rosyjscy i białoruscy sportowcy zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji. W marcu Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) wydał zalecenie, w którym polecił dopuścić zawodników z tych krajów do zawodów, o ile ci nie popierają wojny i nie są w żaden sposób związani z armią.

Wszystko po to, by Rosjanie i Białorusini mogli wystartować w turniejach i zawodach kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy zawodnicy z tych krajów wystartują we Francji, bo oficjalna decyzja jeszcze nie zapadła. Wiadomo jednak, że jeśli zobaczymy Rosjan i Białorusinów na igrzyskach, to tylko w statusie neutralnym.

Przed tygodniem MKOl kolejny raz ukarał Rosję. Tym razem za to, że Rosyjski Komitet Olimpijski (ROC) przyjął w poczet swoich członków organizacje sportowe z Doniecka, Chersonia, Ługańska i Zaporoża. Było to bezprawne zaanektowanie regionów Ukrainy, co stanowiło złamanie Karty Olimpijskiej.

Decyzja MKOl nie miała jednak żadnego wpływu na to, czy sportowcy z Rosji zostaną dopuszczeni do rywalizacji w igrzyskach. Decyzja w tej kwestii dopiero zapadnie, a sprawa toczy się oddzielnym torem. Mimo to w MKOl postanowił uderzyć prezydent Rosji - Władimir Putin.

Putin uderzył w MKOl

- Zakaz nałożony na rosyjskich sportowców, którzy nie mogą rywalizować w międzynarodowych zawodach, to jawna dyskryminacja na tle rasowym - powiedział Putin w czasie specjalnego forum "Rosja, potęga sportu" zorganizowanego w Permie.

- Podejście MKOl do dopuszczenia nas do startu w igrzyskach jest sprzeczne z samą ideą sportu. Igrzyska olimpijskie były przecież szczytem jedności wszystkich krajów. Były, bo MKOl zrobił z nich przywilej, na który trzeba zapracować gestami politycznymi, które nie mają nic wspólnego ze sportem - dodał.

IO w Paryżu odbędą się w dniach od 26 lipca do 11 sierpnia 2024 r.