Szokujący pomysł MKOl. Rosjanie są wściekli, albo udają. "Wirus"

Ten pomysł narodził się w poniedziałek w Bombaju, podczas 141. sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. To właśnie tam działacz Mustapha Berraf z Algerii - przy wsparciu Luisa Mejii Oviedo z Dominikany i Aichi Garada Alego z Dżibuti - zaproponował, by Thomas Bach pozostał szefem MKOl na trzecią kadencję, czyli dłużej niż do 2025 roku.

Jest w tym jednak pewien niuans, bo konieczna do tego jest zmiana w Karcie Olimpijskiej. Obecne przepisy nie pozwalają bowiem, by rządy Bacha trwały dłużej niż 12 lat. To nie byłby jednak duży problem, bo sam Bach w ciągu ostatnich 12 lat wielokrotnie zmieniał główny dokument światowego olimpizmu.

Bach: Poruszyliście moje serce

- Wiecie, że jestem bardzo lojalny wobec Karty Olimpijskiej. Ale poruszyliście moje serce. Zawsze doceniam wartość waszej przyjaźni, wsparcia, a nawet miłości - stwierdził Bach, który w poniedziałek unikał jasnej deklaracji, czy chce dalej rządzić MKOl.

Propozycja zmiany Karty Olimpijskiej nie spotkała się jednak z dużym sprzeciwem. Protestują głośno w zasadzie tylko Rosjanie. - Niech wybierają go do końca życia. Mnie już nie interesuje ta organizacja - macha ręką była rosyjska biegaczka Jelena Wialbe.

- Wcale bym się nie zdziwił, gdyby do tego doszło. MKOl od dawna dotknięty jest wirusem bezprawia. A Bach jest wygodny dla tych, którzy pociągają za jego sznurki. To człowiek, który niszczy wszystko na swojej drodze i najwyraźniej nawet sam tego nie rozumie - dodaje dwukrotny złoty medalista olimpijski w biathlonie Dmitrij Wasiljew.

O tym Bach już nie wspomniał

Ten sprzeciw Rosjan może być jednak tylko pozorny, bo Bach specjalnie nie kryje się z tym, że z chęcią przyjąłby ich z powrotem do świata sportu i to na starych zasadach. - Mamy nadzieję, że sportowcy ze wszystkich krajów będą rywalizować na przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu w warunkach szacunku i tych samych zasad. Zgodnie z duchem olimpijskim, co oznacza umożliwienie sportowcom z całego świata pokojowej rywalizacji. Liczymy, że uda się to osiągnąć. Tym bardziej teraz - w czasie, gdy jest to być może ważniejsze niż kiedykolwiek, bo wojen i konfliktów niestety tylko przybywa - mówił szef MKOl dwa tygodnie temu w Lozannie.

Bach poszedł wtedy o krok dalej, bo rosyjską napaść na Ukrainę porównał do sytuacji między Koreą Północną i Południową. Oba kraje są ze sobą skonfliktowane od lat, ale ten konflikt nie eskaluje aż na taką skalę jak od lutego 2022 r. w Ukrainie, gdzie rosyjskie wojsko równa z ziemią całe miasta i dokonuje nieludzkich zbrodni na ludności cywilnej.

O tym już Bach zapomniał albo raczej celowo w Lozannie nie wspomniał. Przypomniał za to, że sportowcy z obu Korei pojawili się w 2018 r. na zimowych igrzyskach w Pjongczangu. - Podobna sytuacja miała miejsce też trzy lata później w Tokio [tam akurat Korea Północna wycofała sportowców z rywalizacji - red.], gdzie w igrzyskach uczestniczyli sportowcy z krajów, z których wiele niestety było i nadal jest w stanie wojny - wskazał.

Tarasowa: To nie ma znaczenia

MKOl zarządzany przez Bacha już pod koniec marca zarekomendował dopuszczenie Rosjan i Białorusinów do rywalizacji w międzynarodowych zawodach. Po tej decyzji - choć spodziewanej - zawrzało. Nie tylko w państwach Zachodu, które wspierały Ukrainę i stanowczo domagały się wykluczenia Rosji i Białorusi z igrzysk olimpijskich, bo niezadowoleni byli także sami Rosjanie. Oni uważali, że MKOl i jego przewodniczący złamali prawo, wystąpili przeciwko Karcie Olimpijskiej i uderzyli w ich godność.

Wszystko przez warunki, pod jakimi MKOl dopuścił do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. Sportowcy z tych krajów mogą startować wyłącznie pod neutralną flagą, nie mogą też brać udziału w dyscyplinach zespołowych. Ponadto nałożono bezwzględny zakaz udziału w rywalizacji dla sportowców i personelu zatrudnionych w rosyjskiej i białoruskiej armii lub służbach bezpieczeństwa. Nie mogą oni też jawnie popierać inwazji na Ukrainę.

Te warunki nie podobają się Rosjanom, którzy cały czas próbują wywrzeć presję na MKOl, by w przyszłorocznych igrzyskach wszyscy startowali na tych samych zasadach. - To nie ma znaczenia, kto zostanie kolejnym prezydentem MKOl, bo nasza sytuacja nie może być gorsza niż obecnie - mówi rosyjska trenerka łyżwiarstwa figurowego Tatjana Tarasowa.

Co dalej z Rosjanami na igrzyskach?

MKOl na sesji w Bombaju podjął decyzję o zawieszeniu do odwołania Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. To nie oznacza jednak, że Rosjanie i Białorusini nie wystartują w przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu. - Kiedy ostatecznie zostanie rozwiązana ta kwestia? - Na razie chcemy dokładnie ocenić, co będzie działo się podczas zawodów kwalifikacyjnych, mistrzostw świata i turniejów kontynentalnych. Ale słyszeliście już tu wcześniej od członków MKOl, że misją igrzysk jest zjednoczenie całego świata. Podtrzymuję te słowa - powiedział Bach.

Bach - z zawodu prawnik, ale też mistrz olimpijski z 1976 roku w Montrealu w szermierce - szefem MKOl jest od 2013 roku. Zastąpił wtedy na tym stanowisku Jacques'a Rogge. W 2021 przedłużono jego mandat o cztery lata, bo wedle obecnych przepisów może sprawować urząd prezydenta MKOl maksymalnie przez 12 lat (wg schematu 8+4). To ograniczenie pojawiło się w 2001 roku, kiedy ze stanowiska po 21-letniej kadencji ustępował Juan Antonio Samaranch.

Teraz mówi się, że miejsce Bacha w przyszłym roku mógłby zająć jego syn: 63-letni Juan Antonio Samaranch Junior. Rywalem w wyborach byłby najprawdopodobniej też Brytyjczyk Sebastian Coe - dwukrotny mistrz w biegu na 1500 m - który na razie jako jedyny publicznie zadeklarował, że zamierza wystartować w wyborach na szefa MKOl.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia 2024 r.