Kompromitacja Paryża przed igrzyskami. Nie da się przeprowadzać zawodów

Igrzyska w Paryżu mają być swego rodzaju rewolucją. Szykuje się pierwsza w historii ceremonia otwarcia, która nie odbędzie na stadionie. Całość planowana jest na Sekwanie, rzece przepływającej przez Paryż. W jej wodach mają rywalizować także pływacy i triathloniści, ale ostatnia sytuacja poddaje w wątpliwość, czy takie zawody będą możliwe.

REKLAMA

Zobacz wideo Sarara: Nie robię show na konferencjach, chciałem zrobić w walce

Kompromitacja w Paryżu. Zawody odwołane przez brudną wodę w rzece

W miniony weekend miały odbyć się zawody Pucharu Świata w pływaniu na wodach otwartych. Ostatecznie nie doszły one do skutku, organizatorzy zostali zmuszeni do odwołania rywalizacji. Powód może wydawać się kuriozalny, ale jest prawdziwy. Woda w Sekwanie okazała się zbyt brudna, by pływacy mogli bezpiecznie płynąć w rzece.

Kulesza ujawnił kulisy telefonu do Santosa. "Prawda jest taka"

Organizatorzy przekładali zawody od piątku. Wierzyli, że do niedzieli stan rzeczy się zmieni. Po serii badań stwierdzono, że poziom czystości wody w Sekwanie jest zdecydowanie poniżej normy przyjętej w ramach ochrony zdrowia sportowców. Decyzję o odwołaniu podjęto po konsultacjach z odpowiednimi zespołami ds. zdrowia publicznego.

- Światowa Federacja Pływacka (FINA) jest rozczarowana, że jakość wody w Sekwanie poskutkowała odwołaniem Pucharu Świata. Zdrowie naszych sportowców musi być jednak zawsze naszym najwyższym priorytetem. Zakładamy, że przed przyszłorocznymi igrzyskami olimpijskimi zostaną ukończone odpowiednie projekty infrastrukturalne, które znacząco poprawią jakość wody w Sekwanie. Pozostajemy podekscytowani perspektywą olimpijskiej rywalizacji w centrum miasta z udziałem najlepszych na świecie pływaków startujących na wodach otwartych - oświadczył prezydent federacji Husain Al-Musallam.

Władze Paryża mają w planach unowocześnienie infrastruktury odpowiadającej za oczyszczanie wody w Sekwanie. Oprócz tego mer Paryża Anne Hidalgo chce wydzielić trzy strefy na brzegach Sekwany, gdzie będzie można legalnie wejść do wody. Ma się to stać do 2025 r. Kąpiel w tej rzece w Paryżu jest zakazana od stu lat.

Nowe wieści ws. transferu Zielińskiego. Podbili stawkę. "Są pewni siebie"

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia 2024 r.