Białoruski minister odleciał. Chce zlikwidować MKOl. "Rażąco łamane prawa"

Po krwawej inwazji na Ukrainę przeprowadzonej przez Rosję, a wspieranej przez Białoruś sportowcy z państw agresorów zostali wykluczeni z większości międzynarodowych zawodów sportowych. Od marca tego roku sankcje te nieco się poluzowały, jednak wciąż w pewnej formie istnieją.

Białorusini i Rosjanie wykluczeni ze świata sportu. Nie mogą się z tym pogodzić

Międzynarodowy Komitet Olimpijski kilka miesięcy temu zarekomendował, aby sportowcy z Białorusi i Rosji wrócili do zawodów pod szyldem tej organizacji, jednak z pewnymi ograniczeniami. Aby zostali dopuszczeni do międzynarodowych imprez, muszą między innymi startować pod neutralną flagą, dowieść, że nie są lub byli wcześniej zatrudnieni w armii, lub służbach bezpieczeństwa, a także nie mogą jawnie popierać inwazji na Ukrainę.

Inaczej sprawa wygląda np. w piłce nożnej. Reprezentacja Rosji i tamtejsze kluby wykluczone są ze wszystkich rozgrywek FIFA i UEFA. Kadra nie startuje np. w trwających właśnie eliminacjach do mistrzostw Europy 2024. Białoruś w tym przypadku ominięto i jej drużyna narodowa na normalnych zasadach walczy o awans na turniej. Białoruscy sportowcy w większości przypadków są jednak traktowani tak samo jak rosyjscy, bo choć faktycznie to kraj Władimira Putina bestialsko najechał Ukrainę, to Białoruś od samego początku działań wojennych mocno wspiera swojego sojusznika i to również z jej terenów wysyłane były wojska na ziemie zaatakowanego państwa.

Białoruski minister sportu grzmi. "Sport stał się narzędziem w rękach polityków"

Teraz opinię o sankcjach na rosyjskich i białoruskich sportowców wyraził minister sportu i turystyki Białorusi Sarhij Kowalczuk, który grzmiał na spotkaniu swoich politycznych odpowiedników w Baku. Stwierdził tam, że prawa zawodników z tych państw są łamane, a ruch olimpijski jest niszczony przez nieodpowiedzialnych polityków.

- Niestety sport stał się narzędziem w rękach pozbawionych skrupułów polityków, przez co stracił swoją atrakcyjność i niezależność. Deptana jest Karta Olimpijska, rozdzierany jest ruch olimpijski, rażąco łamane są prawa sportowców, trenerów i wszystkich, którzy kochają i wspierają sport. Dotyczy to zwłaszcza rosyjskich i białoruskich sportowców - powiedział minister, cytowany przez Interia.pl. - Jak można to robić ludziom z niepełnosprawnościami? - pytał jeszcze, oburzony kompletnym wykluczeniem z rywalizacji paraolimpijczyków z Rosji i Białorusi.

Powiedział także, że czuje niesprawiedliwość w tym, że tylko Rosja i Białoruś zostały wykluczone, gdy w międzynarodowych zawodach biorą udział inne kraje toczące konflikty zbrojne i handlujące bronią "na lewo i prawo". W związku z tym Kowalczuk zaproponował, aby oddzielić się od struktur MKOl i stworzyć nowy ruch olimpijski. W nim według wizji Kowalczuka miałyby znaleźć się reprezentacje takich krajów jak między innymi Rosja, Białoruś, Brazylia, Chiny czy Kazachstan.

Niedawno o wykluczeniu Rosjan i Białorusinów grzmiał szef komisji sportowców Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, Juril Borzakowski, który stwierdził wówczas, że jest to spowodowane strachem zachodu przed siłą tamtejszych atletów, a oni sami niedługo wrócą na arenę międzynarodową i udowodnią, że są najlepsi.