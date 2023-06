Rosja sama rozwiąże problem igrzysk w Paryżu? "Przestańmy się płaszczyć przed Zachodem"

- Nawet jeśli jutro Międzynarodowy Komitet Olimpijski zezwoliłby nam na start w igrzyskach na równych zasadach, ja im już nie zaufam. W Paryżu na pewno organizowane byłyby prowokacje przeciwko naszym sportowcom - stwierdził Dmitrij Wasiljew.

- Sportowcy zostaliby podzieleni ze względu na narodowość. Rosjanie oczywiście byliby wrogami i mordercami. Nie ma sensu jechać na igrzyska, bo tam od razu zostaniemy zaszufladkowani i oskarżeni. A kto zapewniłby nam bezpieczeństwo? - dodał.

Dyskusja na temat udziału rosyjskich sportowców w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, podczas gdy od roku trwa wywołana przez Rosję wojna w Ukrainie, toczy się od dawna. Pod koniec marca MKOl dał Rosjanom nadzieję na udział we francuskiej imprezie - trzy miesiące później ich sytuacja się nie zmieniła, ale te ich nadzieje na start w Paryżu są coraz mniejsze. Rosjanie czują, że Thomas Bach, szef MKOl, podjął już ostateczną decyzję, ale boi się ją ogłosić. "Dlaczego jesteśmy krzywdzeni?" - pytają tamtejsze media.

"Co z naszymi sportowcami w Paryżu?"

- Nasza opinia na temat rosyjskich sportowców w Paryżu się nie zmieniła. Nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji. To wymaga czasu, a wy chcecie od nas konkretnych dat. Tak się nie da. Sytuacja jest dynamiczna, czekamy na jej rozwój - powiedział dyrektor MKOl ds. komunikacji, Mark Adams.

- Decyzja zostanie podjęta w odpowiednim czasie. Nikt nikogo nie wykluczył z igrzysk. Nie narzucajcie na nas presji, wszystkiego dowiecie się w odpowiednim czasie - dodał.

Adams wypowiedział się zaraz po ostatniej nadzwyczajnej sesji MKOl. Sesji, w której trakcie MKOl odebrał Międzynarodowej Federacji Bokserskiej (IBA) status światowego organu. - Bardzo cenimy sport, jakim jest boks. Mamy niezwykle poważny problem z IBA z powodu jej zarządzania - powiedział przewodniczący Bach.

Federacja, na której czele stoi rosyjski biznesmen Umar Kremlow, została wyrzucona z grona oficjalnych organów sportowych z powodu zarządzania, finansów, sędziowania i kwestii etycznych. W Rosji decyzja została odebrana jako czysto polityczna.

Rosjanie nie tylko komentowali, ale też pytali: "Co z naszymi sportowcami w Paryżu?". Tamtejsi działacze, zawodnicy i media spodziewali się, że w trakcie nadzwyczajnej sesji MKOl odniesie się do sytuacji Rosjan i Białorusinów w kontekście udziału w przyszłorocznych igrzyskach.

Żadnej odpowiedzi nie było, co w Rosji zostało odebrane jednoznacznie. Uważają, że Bach podjął już decyzję, ale boi się ją ogłosić. Rosjanie jednocześnie zaapelowali: skoro Bach ugiął się pod presją Zachodu, zbojkotujmy igrzyska i nie idźmy na żadne ustępstwa.

Zawody Rosja - USA - Chiny ciekawsze od igrzysk

Pod koniec marca MKOl zarekomendował światowym federacjom przywrócenie sportowców z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji. Federacja postawiła jednak warunki: zawodnicy mieli m.in. odciąć się od wojny w Ukrainie i startować pod neutralną flagą i bez hymnu. MKOl podkreślał jednocześnie, że to tylko rekomendacja, a decyzja w sprawie uczestnictwa sportowców z Rosji i Białorusi w igrzyskach miała zostać podjęta w osobnym terminie.

Trzy miesiące temu Rosja zareagowała niejednoznacznie. Tamtejsze media z jednej strony cieszyły się, że MKOl dał ich sportowcom nadzieję na start w Paryżu, ale z drugiej krytykowały stawiane warunki. Teraz temat powrócił, a sytuacja stała się dużo bardziej napięta. Rosjanie zagrozili nawet bojkotem igrzysk przed ostateczną decyzją MKOl.

- Jestem już tym zmęczony. Powinniśmy żądać naszej flagi i hymnu na igrzyskach. Już w ogóle nie rozumiem, czego oczekuje od nas MKOl. Chciałbym zadać im normalne pytanie: Czy wy w ogóle wiecie, co robicie? - powiedział były rosyjski pływak Dienis Pankratow.

- Bardzo bym się cieszył, gdyby porozumienie zostało wypracowane i nasi zawodnicy mogliby wystartować w Paryżu. Potem jednak myślę o liczbie prowokacji, jaka będzie miała miejsce. Wszyscy będą wiedzieli, kim są nasi sportowcy. Będą wygwizdywani na arenach, a na konferencjach prasowych będą odpowiadać tylko na prowokacyjne pytania. Nie ma sensu się uginać. Albo jedziemy do Paryża z flagą i hymnem, albo nie jedźmy wcale - dodał.

- To nie nasz problem. Świat wie, że ruch olimpijski nie istnieje bez Rosji. W pływaniu mecz Rosja - USA miałby większy sens niż mistrzostwa świata. I tak jest w kilku innych dyscyplinach. Igrzyska bez Rosji mogą sprawić, że najbardziej interesujące staną się zawody między nami, USA i Chinami. To może odstraszyć sponsorów od igrzysk. Szybko pożałują naszej nieobecności - stwierdził Pankratow.

Rosjanie mogą straszyć bojkotem, ale trudno powiedzieć, by w Europie ktokolwiek się tym przejął. Co więcej, ewentualna decyzja o tym, by nie wysłać sportowców do Paryża, spotkałaby się z uznaniem Zachodu. Ten od wielu miesięcy robi wszystko, by zablokować start Rosjan i Białorusinów w igrzyskach olimpijskich.

W lutym blisko 40 państw podpisało specjalny dokument, żądając wyjaśnienia statusu neutralności Rosjan. Dokument podpisały m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Kanada, Dania, Niemcy, Litwa, Łotwa, Norwegia i Polska. Tuż po ogłoszeniu rekomendacji MKOl minister sportu - Kamil Bortniczuk - wezwał europejskie państwa do utworzenia koalicji przeciwko startowi Rosjan w Paryżu.

To wszystko, by wesprzeć Ukrainę, która już dawno zapowiedziała, że nie wyśle do Francji swoich sportowców, jeśli pojawią się tam zawodnicy z Rosji.

"Proponują naszym sportowcom, by zostali Żydami"

Na ostatnich igrzyskach olimpijskich Rosjanie startowali pod neutralną flagą i nazwą "Rosyjski Komitet Olimpijski". Teraz, jeśli sportowcy z tego kraju w ogóle przyjadą do Paryża, start pod taką nazwą nie byłby możliwy. Wśród proponowanych kompromisów pojawił się ten, by rosyjscy sportowcy wystartowali w igrzyskach jako drużyna uchodźców.

Chociaż MKOl zaprzeczył pojawieniu się takiego pomysłu, to w Rosji był szeroko komentowany. - Proponują naszym sportowcom, by zostali Żydami. To ohydne. Dla Zachodu to normalne, więc zaproponowali naszym zawodnikom, by zdradzili matkę za pieniądze. Ale my mamy własne, biblijne wartości - powiedział Wasiljew.

- Wszyscy sportowcy, którzy przygotowywali się do startów na koszt państwa, powinni przestrzegać jego zasad i wartości. Może to surowe, ale na pewno sprawiedliwe. Jeśli ktoś zdecydowałby się na zdradę i pojechał do Paryża na własną rękę, powinien oddać wszystkie pieniądze, które dostał od kraju - dodał.

- Czas przyzwyczaić się do myśli, że świat nie chce kompromisu. Zresztą sport nie ma tu żadnego znaczenia. Wszyscy stali się już politykami i sprzeciwianie się im nie ma sensu. Obecna sytuacja pokazała, że polityka psuje wszystkie przyjazne stosunki. Niestety nie ma już prawdziwych sportowych patriotów. Wszyscy myślą tylko o polityce - stwierdził były rosyjski siatkarz, Siergiej Tietiuchin.

- To wstyd, czym stał się dziś sport. Winni temu są ci, którzy podejmowali decyzje przeciwko rosyjskim sportowcom. Ale w porządku. W historii przetrwaliśmy wiele, przetrwamy i to. Wrócimy silniejsi. Przestańmy się jednak łudzić, że wystartujemy w Paryżu - dodał.

- Przestańmy się płaszczyć przed Zachodem. Jeśli nie chcą nas w Paryżu, nie jedźmy tam. Nie mam z tym żadnego problemu. Nasi sportowcy będą tam tylko prowokowani i atakowani. Pamiętacie, co działo się w Monachium w 1972 r.? A przecież wtedy sytuacja była dużo lepsza. Po co się męczyć? Nie jedźmy tam - zakończył Wasiljew.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia 2024 roku.