Wojna w Ukrainie, trwająca już niemal 500 dni, jest także dużym problemem dla rosyjskich i białoruskich sportowców. Wielu z nich, ze względu na sankcje nałożone na agresorów nie ma możliwości udziału w zawodach rangi mistrzowskiej, co nie podoba się działaczom i samym zawodnikom. Głos w sprawie postanowili zabrać dziennikarze sports.ru, którzy chwalą podejście szefa MKOl Thomasa Bacha i atakują m.in. Polskę, zarzucając jej ingerowanie w autonomię sportu.

Rosjanie chcą szansy. Nawet nie pod swoją flagą

Jednym z rozwiązań wykorzystywanych przez międzynarodowe federacje sportowe jest umożliwianie startu zawodnikom z Rosji i Białorusi pod neutralną flagą. W ten sposób o największe możliwe sukcesy walczą m.in. Aryna Sabalenka czy Daniił Miedwiediew. Choć z punktu widzenia kibica nie jest to idealne rozwiązanie, dziennikarze sports.ru godzą się na nie, byleby tylko ich przedstawiciele mogli z powodzeniem kontynuować swoje kariery.

- W tym podzielonym świecie musimy chronić sportowców. Musimy chronić naszą jedność. Musimy stać na straży naszych wartości. W tym świecie musimy przeciwstawiać się wszelkim formom dyskryminacji. Tak jak robiliśmy w przeszłości i jak robimy teraz w odniesieniu do innych konfliktów - czytamy w materiale sports.ru.

Według Rosjan obecne wykluczanie ich sportowców z udziału w różnego rodzaju zawodach jest niezwykle niesprawiedliwe. W przeszłości bowiem mało kto myślał nawet o wyrzuceniu z międzynarodowych imprez zawodników i zawodniczek innych krajów prowadzących wojny. Jako przykłady podano m.in. gwiazdy z Izraela czy Arabii Saudyjskiej, gdzie zbrojna walka z innym państwem jest codziennością od co najmniej kilkunastu lat.

Rosjanie nie rozumieją Ukraińców

Jednym z tematów podniesionych przez Marię Sełenkową i Antona Piljasowa jest też podejście ukraińskiego rządu do rosyjskich sportowców. Zdarzyło się bowiem, że politycy zablokowali udział własnych reprezentantów w zawodach, do których dopuszczeni zostali przeciwnicy zza wschodniej granicy. Autorzy materiału nie są w stanie zrozumieć podejścia rządu, który dla zasady blokuje kariery swoich gwiazd.

- Wielu z nich chciałoby rywalizować na arenie międzynarodowej, ale nie było ich np. na Mistrzostwach Świata w Taekwondo. Dlaczego? Ponieważ nie dopuszczono ich do rywalizacji ze względu na instrukcje Ministerstwa Sportu Ukrainy. Innymi słowy, ukraińscy sportowcy zostali ukarani przez własny rząd. Jest to bardzo trudne do zrozumienia - czytamy na sports.ru.

Przypomnijmy, że istnieje duże prawdopodobieństwo dopuszczenia rosyjskich i białoruskich sportowców do zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Na europejskich arenach pojawią się wówczas zawodnicy i zawodniczki rywalizujący w sportach indywidualnych pod neutralną, olimpijską flagą.