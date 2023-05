Rosjanie z zakazem. Decyzja odroczona. Wszystko przez kochankę Putina

Pod koniec marca Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął kontrowersyjną decyzję o zarekomendowaniu dopuszczenia Rosjan i Białorusinów do rywalizacji w zawodach międzynarodowych. Wszystko pod warunkiem spełnienia kilku kryteriów, jak występowanie pod neutralną flagą, czy zatrudnienie rosyjskiej lub białoruskiej armii. Każda federacja podejmuje jednak decyzję o dopuszczeniu niezależnie od rekomendacji MKOl-u. W Rosji myśleli, że ich reprezentantów dopuści Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna. Ta jednak 12 maja podjęła decyzją o wstrzymaniu się i ponownie rozpatrzy ją na lipcowym walnym zgromadzeniu.

Mistrzowie olimpijscy wyrzuceni z MŚ. W ich kraju grzmią

Rosjanie mogą nie wystąpić w gimnastyce artystycznej na igrzyskach olimpijskich w Paryżu

- To nie naród rosyjski napadł na Ukrainę - mówił jakiś czas temu prezydent FIG, Japończyk Morinari Watanabe. Wydawało się więc, że reprezentanci Rosji wkrótce wrócą do zawodów na całym świecie. Tak się jednak nie stało. A czemu? Zaskakującą, ale wydaje się, że wiarygodną teorię przedstawił norweski dziennik "Dagbladet".

Mianowicie zdaniem gazety winna może być propagandowa działalność Aliny Kabajewej, nieoficjalnej pierwszej damy, kochanki i matki dzieci Władimira Putina. To także mistrzyni olimpijska z Aten w gimnastyce artystycznej, o której więcej pisał na Sport.pl Bartłomiej Kubiak.

Mianowicie ostatnio 40-latka zasiadała w jury zawodów w Omsku na Syberii. Co w nich niezwykłego? To, że wystąpiły w nich dzieci porwane i przesiedlone ze wschodnich terenów Ukrainy po lutowej agresji Rosji na ten kraj. Trafiły one aż na Syberię i tam ich sprawność oceniała Kabajewa. Wręczyła nagrody zwycięzcom oraz fotografowała się z najlepszymi.

To właśnie ta sytuacja miała sprawić, że FIG odroczyło podjęcie decyzji o dopuszczeniu Rosjan do rywalizacji w zawodach międzynarodowych. Ta sprawa ma być ponownie rozpatrzona w lipcu, co może sprawić, że "reprezentantów jednego z najważniejszych propagandowo sportów zabraknie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu".

Na poprzednich IO w Pekinie reprezentanci Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego zdobyli złota drużynowe w kategoriach kobiet i mężczyzn. Dwa złote medale indywidualnie dołożyła również Angielina Mielnikowa.