Legendarna Brigitte Bardot walczy z igrzyskami w Paryżu! "Wrodzone barbarzyństwo człowieka"

Do startu igrzysk olimpijskich w Paryżu zostało nieco ponad 14 miesięcy. Choć wydarzenie budzi spore zainteresowanie we Francji, to nie wszyscy są jego zwolennikami. Jedną z osób, która opowiada się przeciwko organizacji tej imprezy, jest aktora Brigitte Bardot.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

Brigitte Bardot przeciwna organizacji igrzysk w Paryżu. Wskazała dwa główne powody

Legenda francuskiego kina w rozmowie z "L'Equipe" wyraziła swoje zdanie dotyczące najważniejszej sportowej imprezy czterolecia. - Pierwsza rzecz, jaką Paryż powinien był zrobić, to odmówić igrzysk olimpijskich - przyznała kategorycznie.

Wyłożył się na sportowym pytaniu w "Milionerach". Nie miał prostego zadania. "Trudno"

Jednym z głównych argumentów aktorki był sprzeciw wobec cierpienia zadawanego koniom, które biorą udział w konkurencjach jeździeckich. - Jazda konna to sport, który brutalnie odbiega od natury konia, który nie jest pojazdem, ale zwierzęciem o wyjątkowej wrażliwości, której nie bierze się pod uwagę - powiedziała i dodała: - Wrodzone barbarzyństwo człowieka ujawnia się w biały dzień, na oczach świata, podczas pokazów jazdy konnej.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

88-letnia aktorka zwróciła też uwagę na niepokoje społeczne we Francji, w której w ostatnim czasie odbywa się coraz więcej strajków związanych ze zmianami w reformie emerytalnej. Jej zdaniem nastroje społeczne również nie sprzyjają organizacji igrzysk. - To dodatkowe szaleństwo, które pojawia się w momencie, kiedy Paryż jest oszpecony, kiedy spadają na nas ogromne długi, kiedy rozpętana przemoc nie jest kontrolowana - zauważyła.

Kosmiczny Jastrzębski Węgiel mistrzem Polski! Co za demolka w finale!

Bardot w dość ostrych słowach skomentowała aspiracje Francuzów dotyczące organizacji igrzysk. - Jeśli chcesz pierdzieć wyżej niż twój tyłek, ryzykujesz, że skończysz w gruzach, z których się nie wygrzebiesz - zakończyła.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca, a zakończą 11 sierpnia 2024 roku.