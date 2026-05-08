Koniec marzeń. Tak wygląda końcowa tabela MŚ po meczu Polska - Litwa

Polska otrzymała prawo organizacji tegorocznych hokejowych mistrzostw świata Dywizji 1A, będących bezpośrednim zapleczem elity. Biało-Czerwoni o awans do grona najlepszych reprezentacji na świecie walczyli z Kazachstanem, Francją, Ukrainą, Japonią i Litwą.

Zaczęło się świetnie - od wygranej nad Ukrainą, ale potem przyszły dwie porażki. Francja wygrała dopiero po rzutach karnych, a Kazachowie przechylili szalę zwycięstwa dopiero w końcówce trzeciej tercji. Nie zamknęło to jednak drogi do awansu. Wygrana nad Japonią utrzymała reprezentację Polski w grze o elitę. Dużo jednak zależało też od wyników głównych rywali w walce o drugie miejsce.

Niewykorzystana dominacja, utracony awans

Ostatni dzień zmagań na tegorocznych mistrzostwach świata rozpoczął się po myśli Polaków. Francja przegrała z Kazachstanem po rzutach karnych, a to oznaczało jedno - Biało-Czerwoni mają wszystko w swoich rękach. Co trzeba zrobić do wywalczenia awansu wyjaśnił natomiast drugi dzisiejszy mecz - Ukraińcy pokonali 3:1 Japonię, a to oznaczało jedno: tylko zwycięstwo w regulaminowym czasie gry da Polsce wejście do elity.

Decydujące spotkanie jednak rozpoczęło się fatalnie. Po 9 minutach to Litwini prowadzili - bramkę w przewadze zdobył Gintautas. Na przełamanie Polacy czekali aż do końcówki drugiej tercji. Do bramki trafił Patryk Krężołek, przywracając nadzieje kibicom zebranym na Stadionie Zimowym w Sosnowcu.

Trzecia tercja była jednak biciem głową w litewski mur. Nie pomogło wycofanie bramkarza w końcówce, ani nawet osłabienie rywali. Z dogrywki w ostatnim meczu turnieju cieszyli się nie tylko Litwini, którzy tym samym utrzymali się na zapleczu elity. Takie rozstrzygnięcie oznaczało też awans Ukrainy do grona najlepszych reprezentacji na świecie. Dogrywka zadecydowała jedynie o kolejności na miejscach 3-4. Wygrali Litwini, więc Polacy zakończyli na czwartej pozycji.

Wyniki ostatniego dnia MŚ Dywizji 1A:

Kazachstan 2:1pk. Francja

Ukraina 3:1 Japonia

Polska 1:2pd. Litwa

Ostateczna tabela MŚ Dywizji 1A:

Kazachstan - 13 punktów, bramki 20:8 Ukraina - 10 punktów, bramki 14:12 Francja - 8 punktów, bramki 12:11 Polska - 8 punktów, bramki 12:12 Litwa - 4 punkty, bramki 7:12 Japonia - 2 punkty, bramki 9:19

Awans do przyszłorocznych świata elity wywalczyły dwie najlepsze zespoły, a do dywizji 1B spadła najgorsza w rozrywanym w Sosnowcu turnieju reprezentacja X.