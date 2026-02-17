Przerażające sceny na meczu hokeja. Nagle zaczął strzelać. Są ofiary

Do strzelaniny doszło na Dennis M. Lynch Arena, gdzie odbywał się szkolny mecz hokeja, w którym rywalizowali zawodnicy North Providence High School. W pewnym momencie widzowie padają na ziemię i zaczynają uciekać, razem z hokeistami.

REKLAMA

Zobacz wideo Mariusz Czerkawski w "Wilkowicz Sam na Sam": Dwa razy podchodziłem do bycia prezesem związku hokejowego

W strzelaninie zginęły trzy osoby. Trzy są w stanie ciężkim w szpitalu

Zawodnicy i inni zgromadzeni na tym meczu pobiegli szukać schronienia w sklepie spożywczym. - Byłem w trakcie gry, gdy usłyszałem kilka strzałów – na początku myślałem, że to balony, było głośno – a potem to trwało dalej, więc po zejściu z lodowiska pobiegłem prosto do szatni - relacjonował jeden z zawodników.

Serwis NBC Boston informuje, iż dwie osoby i napastnik nie żyją, a trzy inne osoby trafiły do szpitala w stanie krytycznym. Burmistrz informował w poniedziałek, że ofiary walczą o życie.

Zobacz też: Polacy nie zapomną, co powiedział o nich Raimund po konkursie

Policja informuje, iż najprawdopodobniej to całe zajście było zaplanowane. - Podejrzany mężczyzna wszedł na arenę, aby obejrzeć mecz hokejowy członka rodziny. Niestety, w tym czasie doszło do strzelaniny - informują służby, cytowane przez nbcboston.com.

Według doniesień do zaognienia sytuacji mogło dojść przez... konflikt rodzinny. Serwis kurir.rs informuje, iż strzelcem był 56-latek, którego syn grał w tym meczu. "Po strzale na miejscu zginęła matka jego syna, a była żona, a inny członek rodziny zmarł w drodze do szpitala. Według nieoficjalnych informacji, które się pojawiły, ojciec zabił również córkę" - czytamy.

W związku z tym makabrycznym zdarzeniem ucierpieć mieli - oprócz sprawcy - członkowie jego rodziny i jeden z przyjaciół. W sieci zamieszczono zagranie z tego zdarzenia. "Film pokazuje moment, w którym na lodowisku w Pawtucket w stanie Rhode Island rozlegają się strzały; zgłoszono wiele ofiar" - informuje BNO News w serwisie X.

Po tym zdarzeniu gubernator Massachusetts złożyła kondolencje osobom dotkniętym strzelaniną w Rhode Island. "Moje serce jest z Pawtucket oraz dziećmi i rodzinami dotkniętymi dzisiejszą tragiczną strzelaniną w Rhode Island. Jestem wdzięczna za szybką reakcję służb ratunkowych i modlę się za ofiary i ich bliskich" - napisała w serwisie X.