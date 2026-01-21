Rosjanie wrócą na salony. O tym mówi się już wprost

28 lutego 2022 roku, zaledwie kilka dni po wybuchu wojny na Ukrainie, Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF) zawiesiła rosyjskich i białoruskich przedstawicieli tej dyscypliny w rozgrywkach klubowych poza granicami ich państw aż do odwołania. Decyzja ta została podjęta podczas nadzwyczajnego posiedzenia przedstawicieli federacji. Przekaz ze strony władz był jeden: potępienie użycia siły militarnej i naleganie na użycie środków dyplomatycznych w celu rozwiązania konfliktu - pisaliśmy wówczas na łamach "Sport.pl".

Sport narodowy powróci na salony?

W miarę upływu kolejnych miesięcy od wybuchu konfliktu we wschodniej Europie, stanowisko kolejnych federacji sportowych zaczęło się kruszyć. Tym razem padło na ulubioną dyscyplinę sportową wielu Rosjan i Białorusinów, na czele z Władimirem Putinem i Aleksandrem Łukaszenką - hokej na lodzie. Dla wielu ten sport nosi miano "narodowego" w obydwu nacjach.

Według najnowszych informacji Międzynarodowy Komitet Olimpijski ma dopuścić do udziału podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku rosyjskich sportowców i reprezentacje. Jak przyznał prezes IIHF, Luc Tardif, cytowany przez "The Athletic" juniorskie reprezentacje Rosji i Białorusi mogą być pierwszymi drużynami hokejowymi, które powrócą na arenę międzynarodową.

Rosjanie prawdopodobnie zagrają na igrzyskach w 2030 roku

Według informacji portalu, drużyny U-18 mogą ponownie pojawić się w międzypaństwowych turniejach pod egidą IIHF nie wcześniej niż w 2028 roku, a seniorskie ekipy - nie wcześniej niż wiosną 2029 roku. W związku z tym pełny powrót tych nacji mógłby nastąpić tuż przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Alpach Francuskich, które odbędą się w 2030 roku.

Jednocześnie należy wspomnieć, iż takie kraje jak Finlandia, Szwecja oraz Czechy nadal sprzeciwiają się poluzowaniu restrykcji wobec rosyjskich sportowców i ich docelowemu powrotowi na arenę międzynarodową. Jak podaje portal, prócz krajów ze Starego Kontynentu, także władze polityczne Kanady mają wyrażać swój sprzeciw.