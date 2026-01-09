TVP ogłosiła nowe prawa. Fani czekali na to pięć lat

Po raz ostatni liga NHL była pokazywana w Telewizji Polskiej w 2021 roku. Później prawa transmisyjne NHL - od sezonu 2021/2022 do 2025/2026 - posiadała platforma Viaplay. Kiedy wycofała się z polskiego rynku, to kibice hokeja mogli mieć dylemat. Przez pewien czas zanosiło się nawet na najgorszy scenariusz, czyli brak legalnego dostępu do ligi. Jak poinformował serwis nhlw.pl, byłaby to pierwsza taka sytuacja od dwudziestu lat. Na szczęście teraz otrzymaliśmy potwierdzenie bardzo dobrych wieści.

NHL wraca do TVP. Kiedy pierwsza transmisja?

Już niebawem Telewizja Polska będzie pokazywać wybrane mecze najlepszej hokejowej ligi świata. Pierwsza transmisja będzie miała miejsce już 11 stycznia. Wówczas o godz. 23:05 Boston Bruins zmierzy się Pittsburgh Penguins.

Poinformowano już, że transmisje z meczów NHL będzie można oglądać w TVP Sport, a także na stronie TVPSPORT.PL, w aplikacji mobilnej TVP Sport, na Smart TV i HbbTV.

Warto podkreślić, że to nie jedyna opcja dla kibiców, którzy chcą śledzić ligę NHL. Wszystko dlatego, że DAZN uruchomiło aplikację NHL.TV. W tym przypadku za dostęp do wszystkich spotkań sezonu regularnego i play-offów trzeba trochę zapłacić. Najniższy pakiet kosztuje 74,99 zł. Dlatego też tak ważny dla fanów hokeja jest powrót najlepszej ligi świata do TVP.

Hokejowa gorączka. Wszystko przez igrzyska

W poprzednim sezonie po Puchar Stanleya sięgnął zespół Florida Panthers, który w finale okazał się lepszy od Edmonton Oilers. Te same zespoły mierzyły się w finale także w sezonie 2023/24. Wówczas również królowali hokeiści Florida Panthers.

W lutym nastąpi przerwa od rozgrywek NHL, która potrwa dziewiętnaście dni. Wszystko przez XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Po raz pierwszy od 2014 roku zawodnicy z NHL mają wziąć udział w igrzyskach. Zapowiadają się wielkie emocje.