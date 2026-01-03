Reprezentacja Rosji w hokeju na lodzie od czasu ataku zbrojnego Władimira Putina na Ukrainę (2022 rok) nie występuje w wielkich turniejach. A przecież mowa o kadrze, która aż 27 razy wywalczyła mistrzostwo świata (22 razy jako ZSRR i pięć razy jako Rosja). Ostatni raz ze złota cieszyła się jednak aż dwanaście lat temu - w 2014 roku na mundialu rozegranym na Białorusi.

"Putin i Trump znaleźli wspólny język"

Teraz na temat sytuacji reprezentacji Rosji w hokeju i udziału w wielkich imprezach wypowiedział się Władimir Krikunow. To były reprezentant Rosji w hokeju, a w latach 2005-2006 jej trener. Według niego Rosjanie wkrótce wrócą do udziału w turniejach międzynarodowych.

- W 2026 roku z pewnością zaczną się zastanawiać nad przywróceniem Rosji na arenę międzynarodową, a w 2027 roku ostatecznie nas przywrócą. Nasze relacje z Amerykanami wysuwają się na pierwszy plan i układają się one naprawdę dobrze. Putin i Trump znaleźli wspólny język. Oczywiście, teraz rozmowa nie toczy się głównie o hokeju, ale o wielkiej polityce. Ale może Amerykanie nam w tym pomogą. Najwyższy czas przywrócić Rosję do udziału w turniejach - powiedział Władimir Krikunow, cytowany przez "Sports.ru".

Uważa on, że maleje poparcie niektórych ważnych prezydentów - m.in. Emmanuela Macrona, rządzącego we Francji.

- Spójrzcie na poparcie dla europejskich przywódców, wahają się od 10 do 20 procent. Macron jest już u kresu sił. Przywódcy nie cieszą się zbytnią popularnością we własnych krajach. Myślę, że oni tylko dosiedzą swoje i już ich nie będzie. Przyjdą bardziej rozsądni ludzie i wszystko wróci do normy - dodał Władimir Krikunow.

Tegoroczne mistrzostwa świata w hokeju odbędą się w maju w Szwajcarii.