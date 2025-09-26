Rosyjscy sportowcy i rosyjskie drużyny są wykluczone z rywalizacji międzynarodowej w niemalże każdej dyscyplinie sportu. Nie ma m.in. rosyjskich hokeistów, nie mogą grać na mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich. W kraju agresora i tak panuje przekonanie, że powrót na sportową arenę międzynarodową to kwestia czasu.

Kuriozalna opinia rosyjskiego mistrza

Jednak niektóre opinie ws. powrotu Rosjan brzmią absurdalnie i kuriozalnie. Jedną z takich wygłosił Wiaczesław Fietisow. To dwukrotny mistrz olimpijski z kadrą Związku Radzieckiego (Sarajewo 1984, Calgary 1988) i siedmiokrotny mistrz świata. Dwa razy wygrał Puchar Stanleya w barwach Detroit Red Wings.

Fietisow stwierdził, że wykluczenie Rosjan ze świata sportu jest niesłuszne i niesprawiedliwe, więc są najbardziej pokrzywdzeni przez działania wojenne prowadzone na ziemiach Ukrainy. Uważa, że sportowcy z Rosji są dyskryminowani na świecie. Porównał obecną sytuację z 20-leciem międzywojennym. Przekonuje, że przed II wojną światową nikt nie chciał reprezentantów ZSRR na igrzyskach olimpijskich.

- Przed Wielką Wojną Ojczyźnianą (tak nazywają w Rosji okres II wojny światowej od ataku III Rzeszy na ZSRR do jej końca - red.) Związek Radziecki nie brał udziału w zawodach międzynarodowych. Dziś stoimy w obliczu podobnej sytuacji, dyskryminacji naszych sportowców. Oczekujemy zwycięstwa. Mogę powiedzieć, że pierwsze igrzyska olimpijskie w Helsinkach w 1952 roku były triumfem dzięki sukcesowi naszego kraju - stwierdził Fietisow w rozmowie z propagandową agencję "Pobeda RF".

Faktem jest, że przed największym konfliktem zbrojnym w historii świata ZSRR nie startował na igrzyskach olimpijskich z powodów ideologicznych. Po zakończeniu wojny Sowieci uznali, że start na IO można wykorzystać propagandowo i do promowania komunizmu, dlatego zdecydowano się dołączyć do MKOl-u w 1951 r. W Helsinkach był debiut ZSRR na IO.