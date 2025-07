To już pewne. Czołowy polski klub przenosi się do Czech

Do tej pory domowym obiektem Jastrzębia było lodowisko Jastor. Powstało w 1975 roku, a w latach 2004-2005 przeszło gruntowną przebudowę. Kosztowała ona 12,5 miliona złotych i wtedy uczyniła z Jastora jedno z najnowocześniejszych lodowisk w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbudował skocznię w ogrodzie, teraz organizuje tam konkursy. Jak wyglądają skoki amatorów?

Z Czech bliżej niż z innych polskich ośrodków

Rzecz w tym, że od tamtego momentu minęło dwadzieścia lat, dlatego władze Jastrzębia-Zdroju postanowiły ogłosić przetarg na ponowny remont hali. Zakres planowanych prac jest tak szeroki, że uczyni z niej w zasadzie nowy obiekt. Ich wstępny kosztorys oszacowano na 70 milionów złotych. Jak informuje portal Hokej.net, przebudowa ruszy w sierpniu. Ale jej skutkiem ubocznym jest to, że drużyna JKH GKS-u Jastrzębie musi znaleźć nowe miejsce do rozgrywania domowych spotkań.

Wybór padł na znajdującą się w Czechach Karwinę. Trudno dziwić się takiej decyzji jastrzębian z powodów logistycznych. W Polsce w grę wchodziły takie lokalizacje, jak Bytom czy Sosnowiec. Jednak pierwsze miasto jest oddalone od Jastrzębia-Zdroju o ponad 60, a drugie - 80 kilometrów. Za to Karwina znajduje się zaraz za południową granicą, więc fani zielono-czarno-żółtych będą mieli do pokonania zaledwie 20 km.

"Jastrzębski klub musi spełnić jeszcze kilka formalności. Przede wszystkim szefostwo brązowych medalistów minionego sezonu musi uzyskać zgodę tamtejszego ratusza na organizacje imprez masowych, a potrzebne do tego będą opinię miejscowej policji i straży pożarnej. Problemy mogą pojawić się w kwestii pozwoleń na pracę graczy zagranicznych, a także ewentualnych ubezpieczeń rywali" - napisał Hokej.net.

Czesi potwierdzili informacje. Jastrzębie zagra tam "Co najmniej przez rok"

Informację o przenosinach Jastrzębia do Karwiny podał także czeski profil svet_hokeje, zajmujący się tym sportem. "Pomimo braku męskiej drużyny, takie rozgrywki zawitają do Karwiny. Drużyna JKH GKS Jastrzębie rozegra tu swoje mecze domowe z powodu przebudowy hali. Rozgrywki najwyższej polskiej ligi będą odbywały się w Karwinie co najmniej przez rok" - napisali Czesi.

Wydaje się jednak, że nasi południowi sąsiedzi nieco nie doszacowali tego, na jak długo polski klub będzie u nich gościł. Prace nad halą w Jastorze ruszyć mają w sierpniu, a ich czas trwania zakłada 18 miesięcy. Można więc ze sporą dozą pewności założyć, że JKH GKS Jastrzębie spędzi w Karwinie nawet dwa lata.

Przynajmniej Czesi będą mieli dobre porównanie, jak wyglądają rozgrywki PLH w porównaniu do ichniejszej Ekstraligi, uznawanej za jedną z najsilniejszych lig w Europie. Klub z Jastrzębia-Zdroju w 2021 roku zdobył mistrzostwo kraju i Puchar Polski. W ostatniej edycji PP dotarł do finału, gdzie przegrał 1:3 z GKS-em Tychy, zaś w PLH zajął trzecie miejsce.