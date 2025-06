Córka polskiej legendy powiedziała "tak". Będzie ślub!

To jedyny Polak, który zrobił wielką karierę w NHL. Czerkawski od szesnastu lat znajduje się na sportowej emeryturze, ale mimo tego do dzisiaj jest zdecydowanie najpopularniejszą postacią w środowisku naszego hokeja. Czerkawski na co dzień działa w biznesie, gra w golfa, ale od czasu do czasu udziela się też w studiach telewizyjnych jako ekspert od dyscypliny, która dała mu sławę i wielkie pieniądze.

Mariusz Czerkawski i jego córka. Będzie ślub

Swego czasu polska prasa szeroko opisywała nie tylko dokonania sportowe Czerkawskiego, ale również jego życie prywatne. W latach 1996-1998 żoną hokeisty była aktorka Izabella Scorupco, która występowała w takich produkcjach jak Ogniem i Mieczem albo Władcy Ognia, ale przede wszystkim zasłynęła z roli "dziewczyny Bonda" w filmie GoldenEye z 1995 roku. Para doczekała się jednego dziecka - córki Julii, która przyszła na świat 28 lat temu w Stanach Zjednoczonych.

Julia Scorupco nie poszła w ślady rodziców i nie została ani hokeistką, ani aktorką. Parę lat temu ukończyła prestiżowy Uniwersytet Berkeley w Kalifornii i obecnie działa w branży PR. Z tego, co opisują media, zachowuje dobre relacje z obojgiem rodziców, o czym świadczy fakt, że na Instagramie posługuje się ich nazwiskami, jako "Julia Scorupco Czerkawski".

W tym tygodniu nastąpił natomiast wielki moment w życiu córki polskiego hokeisty. Julia zaręczyła się ze swoim wieloletnim partnerem, CJ-em Hicksem, czym pochwaliła się w social mediach. O przyszłym zięciu Czerkawskiego wiadomo jednak niewiele, bo nie jest osobą publiczną.

Mariusz Czerkawski profesjonalną karierę w hokeju rozpoczął w 1990 roku, a cztery lata później trafił do NHL. Reprezentował barwy takich zespołów jak Edmonton Oilers, New York Islanders czy Montreal Canadiens. Łącznie w fazie zasadniczej amerykańsko-kanadyjskich rozgrywek wystąpił w 745 meczach, w których zdobył 435 punktów (bramki lub asysty).