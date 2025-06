Legenda sportu zabrała głos ws. deportowanych dzieci. "Obrzydliwe"

Od 24 lutego 2022 r. trwa inwazja Rosji na Ukrainę. W miniony poniedziałek podczas negocjacji w Stambule pojawiła się propozycja ze strony Moskwy. Miałoby dojść do zawieszenia broni na dwa-trzy dni, by dowódcy zabrali ciała swoich żołnierzy. Te informacje potwierdził Władimir Miediński, który dowodzi rosyjską delegacją i jest doradcą Władimira Putina. Ukraina potwierdziła, że doszła do porozumienia z Rosją ws. zwrotu ciał poległych żołnierzy i wymiany jeńców.

REKLAMA

Zobacz wideo To jest Sport.pl - spot

"Rosja się z tego nabija". Hasek reaguje na słowa doradcy Putina

Ukraina domaga się też zwrócenia dzieci, którzy zostali nielegalnie deportowani lub przesiedleni do Rosji. "Powrót ukraińskich dzieci jest nieodłącznym elementem sprawiedliwego i trwałego pokoju oraz kluczowym elementem zaufania, pierwszym testem szczerości intencji. Czekamy na odpowiedź. Piłka jest po rosyjskiej stronie. Prawdziwa uczciwość to nie słowa, lecz czyny" - napisał Andrij Jernak, szef gabinetu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na Telegramie (cytat za: gazeta.pl).

Ostatnio do tej kwestii odnosił się Miediński. - Nie róbcie przedstawienia dla starszych, krwawiących serc starszych Europejek, które nie mają własnych dzieci - mówił były minister kultury w Rosji. Teraz do jego słów odniósł się Dominik Hasek, legendarny czeski bramkarz w hokeju na lodzie.

"Rosja dopuszcza się ludobójstwa na ukraińskich dzieciach, a rosyjski negocjator się z tego nabija. To obrzydliwe. To jedna z najgorszych zbrodni wojennych, za którą odpowiedzialni muszą stanąć przed sądem w Hadze. Co na to mówią przywódcy UE? Co z Donaldem Trumpem?" - pyta Hasek we wpisie na portalu X.

Wcześniej Hasek publicznie wezwał premier Włoch Giorgię Meloni do tego, by nie dopuściła do udziału rosyjskich sportowców na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie. Hasek potępiał też Roberta Ficę, premiera Słowacji, za jego wizytę w Moskwie.

Rosja chce umieścić Haska w "dobrej klinice". "Czekamy na samobójstwo"

Hasek ma za sobą sportową przeszłość w Rosji, kiedy to grał przez rok w Spartaku Moskwa. Rosjanie regularnie reagują na jego słowa i wyśmiewają. - Teraz czekamy na samobójstwo szalonego Haska - mówił Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji. "Były prezydent Rosji groził mi śmiercią" - pisał Hasek w sieci.

Zobacz też: Było 88 sekund do końca. Sensacja dekady na mistrzostwach świata!

- Zobaczymy, jak potem będzie śpiewał. Za publiczne znieważenie osoby państwowej należy wszcząć postępowanie. Niech Hasek odda pieniądze, które zarobił w Rosji. Takie kluby, jak Spartak Moskwa, powinny mu stawiać wymagania. Czech żyje z pieniędzy, jakie zarobił w naszym kraju. Stał się tanim politykiem. Musi przyjechać do Rosji, byśmy mogli go tu leczyć. Umieścimy go w dobrej klinice - mówili członkowie Dumy Państwowej.