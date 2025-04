Reprezentacja Polski znowu wygrywa i jest liderem! Brawo, brawo

Reprezentacja Polski walczy o szybki powrót do mistrzostw świata elity. Zaczęło się od wygranej 4:1 nad Rumunią w pierwszej kolejce. Teraz Biało-Czerwoni grali z Japonią. Po poniedziałkowym spotkaniu Polacy są na dobrej drodze, by wrócić do elity. Dwa gole Polaków padły już w pierwszej tercji. Po jednej z bramek podopieczni Roberta Kalabera ustawili się do "kołyski".

screen: Polsat Sport Otwórz galerię (3)