Odmówił Putinowi. Oto co go spotkało

Hokej na lodzie jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych wśród Rosjan, mają oni ogromne tradycje i wiele tytułów wywalczonych przez dziesięciolecia, w tym jako ZSRR. Fanem hokeja jest także Władimir Putin. Lata temu organizował wydarzenie, którego częścią był towarzyski mecz hokejowy. Jednym z uczestników miał być Dominik Hasek.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tym Superpucharem Polski? "Robimy z siebie kretynów. Nikt tego nie szanuje"

Hokeista odrzucił zaproszenia Putina, dziś krytykuje Rosję

Czeski bramkarz grał w Spartaku Moskwa tylko przez jeden sezon, ale imponował na tyle, by zostać zaproszony na wydarzenie przez samego Władimira Putina. Ale nie pojawiał się na jego przyjęciach, ani nie grał z nim później w hokeja. Odrzucał zaproszenia, różnice w poglądach między hokeistą a rosyjskim przywódcą były dla Czecha zbyt duże, by mógł spróbować się dogadać.

- Na przyjęcie Władimira Putina zostałem zaproszony dwa razy. Zawsze odmawiałem. Nie pojechałem tam, bo miałem coś przeciwko Putinowi. Nie poszedłem, bo chciałem spędzić czas z kolegami z drużyny. Być może to była jedyna okazja, żeby uścisnąć mu dłoń. Ale nie miałem powodu, żeby iść na jego imprezę - powiedział Hasek w rozmowie na kanale YouTube Dmitrula.

Czech dodał też, że "nie miał pojęcia, w jakim kierunku zmierza polityka Putina". Nie spodziewał się, że zaatakuje Ukrainę i będzie zagrożeniem dla Europy i świata. - Wszyscy w zespole byli zszokowani, pytali: "Putin tam będzie, jak możecie nie pojechać?". Powiedziałem, że nie chcę tam iść i że wolę pójść na piwo ze znajomymi. Dopiero później zrozumiałem, ile Putin dla nich znaczy - dodał.

Zobacz też: Karaś wysyła żądania szefowi POLADA. "Masz 24 godziny"

Oprócz tego Hasek uważa, że organizacje dopuszczające Rosjan do startu w zawodach powinny wypłacić odszkodowanie Ukrainie za poniesione straty podczas wojny. Stwierdził też, że takie federacje i stowarzyszenia szerzą rosyjską propagandę. Wymienił m.in. NHL i ATP.

Takie opinie Czecha nie spodobały się Rosjanom, którzy postanowili go otwarcie skrytykować. Przekonują, że znieważył Putina przed laty, a dziś szuka poklasku, który pozwoli mu zarobić i przypomnieć o sobie kibicom.

Rosjanie są wściekli na hokeistę

Wiaczesław Fietisow, dwukrotny mistrz olimpijski w hokeju na lodzie, w rozmowie z rosyjskim "Sport Expressem", stwierdził, że za takie słowa Hasek "powinien zwrócić wszystkie pieniądze, które zarobił w Rosji". - Zarobił tutaj pieniądze, a teraz się wymądrza.

Negatywne zdanie o Hasku ma też komentator sportowy, Dmitrij Guberniew. - Zachowuje się jak polityk. Stracił wszystko, co mógł w Czechach, był jak granat w beczce g***a. Dziennikarze powinni złapać Haska na rozmowę i zmusić go do pokuty - ocenił, używając niecodziennego i drastycznego określenia, cytowany przez osnmedia.ru.

Spartak Moskwa był ostatnim klubem Dominika Haska w karierze. W latach 90. i pierwszej dekadzie XXI w. grał w NHL.