Potężny cios dla Putina. Liczby nie kłamią. "To go irytuje"

Dla Putina sport zawsze był ważny nie tylko dla prowadzonej przez niego polityki, ale zwyczajnie bliski sercu. Zwłaszcza hokej. Dlatego sankcje nakładane na rosyjskich sportowców, jak i konsekwencje wojny na Ukrainie w świecie sportu zdaniem wielu uderzają w prezydenta Rosji silniej niż jakiekolwiek inne.

"Dyscyplina, która jest najbliższa sercu Putina" cierpi. Odpływ Europejczyków

- To go irytuje - twierdzi fiński profesor Tuomas Forsberg. - A nawet wchodzi pod skórę bardziej niż inne sankcje - uważa. - Hokej to sport narodowy Rosjan i dyscyplina, która jest najbliższa sercu Putina. Kiedy krajowa liga traci siłę, to musi martwić Putina - dodaje profesor Bo Pettersson z uniwersytetu w Malmoe, specjalizujący się w rosyjskiej polityce.

A liczby mówią same za siebie: rosyjska liga i jej prestiż mocno ucierpiały. Tak jak w innych dyscyplinach sportu w Rosji opuszczają ją obcokrajowcy, zwłaszcza Europejczycy. Szwedzi z "Expressen" podają, że w lutym 2022 roku ich rodaków było w niej aż 39. Obecnie jest ich tylko czterech.

A to nie wszystko. Jak podaje "Dagbladet" z Norwegii było w niej 20 Czechów, a teraz jest tak jak w przypadku Szwedów - tylko czterech. A Finów w rosyjskiej lidze nie ma już w ogóle.

Rosyjskiej lidze pomagają Kanadyjczycy i Amerykanie. Ich liczba się podwoiła

Okazuje się, że jest też kierunek, który nieco ratuje wizerunek rosyjskiej ligi i pozwala w niej na rywalizację zawodników nie tylko z Rosji.

W rozgrywkach nadal bierze udział 93 hokeistów z Ameryki Północnej - 64 z Kanady i 29 ze Stanów Zjednoczonych. I co ciekawe, teraz gra tam aż dwa razy więcej zawodników z tej części świata niż przed wojną w Ukrainie.

To oczywiście efekt tego, że rosyjskie kluby proponują zawodnikom - często na dość niskim poziomie - spore pieniądze. Często lepsze niż te, które ze swoimi umiejętnościami mogliby zarobić gdzie indziej. Takie oferty składają też drużyny z innych sportów. I stało się to jednym z niewielu sposobów na to, żeby w rosyjskich rozgrywkach nie oglądać już tylko Rosjan.