Sensacyjny scenariusz na MŚ. Pierwszy taki finał od 104 lat!

Kanada przystępowała do hokejowych mistrzostw świata elity jako obrońca tytułu. I od początku turnieju pokazywała, że bardzo zależy jej na powtórzeniu sukcesu sprzed roku. Wygrała wszystkie mecze grupowe, potem ćwierćfinał i była zdecydowanym faworytem starcia ze Szwajcarią, którą już wcześniej w tym turnieju ograła. Tym razem skończyło się wielką sensacją, przez co dojdzie do historycznego meczu o mistrzostwo świata.

