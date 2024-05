Gospodarze bez litości. Pogrom w półfinale mistrzostw świata [WIDEO]

Reprezentacja Szwecji w znakomitej formie wygrywała z kolejnymi rywalami podczas mistrzostw świata elity w Pradze. Faworyci turnieju w grupie ogrywali m.in. USA (5:2), Polskę (5:1), czy Łotwę (7:2) i pewnie awansowali do ćwierćfinału. Tam mieli już swoje problemy i pokonali Finlandię po dogrywce, a w półfinale dali zaskoczyć się gospodarzom turnieju.

Szwecja rozbita przez Czechów w półfinale mistrzostw świata Elity. Gospodarze w finale

Rywalami faworyzowanych Szwedów w półfinale byli Czesi, który są gospodarzami turnieju. W grupie przegrali oni dwa spotkania - po rzutach karnych ze Szwajcarią i po dogrywce z Czechami. W ćwierćfinale z problemami ograli USA 1:0 i raczej niewielu wskazywało ich jako zespół, który awansuje do finału.

Początek spotkania był dla Szwedów świetny, ponieważ już w czwartej minucie prowadzili 1:0. Czesi odgryźli się bramką w ósmej minucie, ale po zaledwie 20 sekundach przegrywali już 1:2. W pierwszej tercji udało im się jeszcze wyrównać na 2:2 i wiadomo było, że spotkanie dopiero się rozkręca.

Potwierdziła to trzecia bramka Czechów sześć minut po starcie drugiej tercji. Podczas całej akcji oglądaliśmy kilka zmian posiadania, dużo strat i zwrotów akcji, by finalnie krążek do bramki wbił Ondrej Kase. Napędzeni gospodarze turnieju ekspresowo dołożyli trafienia na 4:2 i 5:2, a przed końcem tercji Szwedzi zdobyli gola na 3:5.

Finalnie faworytów nie było stać już na ani jedną bramkę, a w finałowej odsłonie Czesi dołożyli jeszcze dwa gole na 7:3 i takim wynikiem zwyciężyli w sobotnim półfinale. Mogło być jeszcze lepiej, ale na 30 sekund przed końcem sędziowie anulowali trafienie Lukasa Sedlaka.

Tym samym Czesi awansowali do finału mistrzostw świata Elity we własnym kraju i czekają już na rywali. Będą nimi Kanadyjczycy lub Szwajcarzy, którzy swój półfinał rozegrają w piątek 25 maja o 18:20. Z oboma drużynami Czesi przegrywali w fazie grupowej.