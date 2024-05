Wszystko jasne. Z nimi Polacy powalczą o powrót do elity

Polacy w elicie przegrali wszystkie mecze, ale zmagania z nimi nie należały do łatwych, o czym przekonali się m.in. Łotysze - brązowi medaliści sprzed roku - którzy wygrali dopiero po dogrywce. Do ostatniego meczu Biało-Czerwoni mieli szansę na utrzymanie. O spadku do dywizji 1A zdecydowała porażka 1:3 z Kazachstanem.

Z nimi Polacy powalczą o powrót do elity. Już wszystko jasne

Stanowisko ekspertów i kibiców jest jasne - powalczyć o jak najszybszy powrót do elity. Z tego powodu - jak informował hokej.net - Polska starała się o zorganizowanie przyszłorocznych mistrzostw świata dywizji 1A. W piątek 24 maja Kongres Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie zdecydował, że przyszłorocznym gospodarzem tego turnieju będzie rumuńskie miasto Sfantu Gheorghe. Hokeiści będą rywalizować na mogącej pomieścić 2500 kibiców Sepsi Arenie.

"Polacy powalczą o powrót do elity w Rumunii! W 2025 roku Mistrzostwa Świata Dywizji IA odbędą się w Sfantu Gheorghe. W dniach 27 kwietnia - 3 maja na zapleczu elity Polacy zagrają z Wielką Brytanią, Włochami, Rumunią, Japonią i Ukrainą" - przekazał Polski Związek Hokeja na Lodzie.

Polska nie zorganizuje mistrzostw świata dywizji 1A, ale delegacja PZHL wraca do kraju z dwoma innymi imprezami. W Bytomiu na Lodowisku im. Braci Nikodemowiczów odbędą się mistrzostwa świata dywizji 2A kobiet. W dniach 7-13 kwietnia Polki zagrają z Hiszpanią, Meksykiem, Chińskim Tajpej, Islandią oraz Koreą Północną. Za to na lodowisku Jantor w Katowicach w dniach 7-13 stycznia odbędą się mistrzostwa świata juniorek U-18 dywizji 1B. Rywalkami reprezentantek Polski będą zawodniczki z Danii, Hiszpanii, Australii, Korei Południowej i Chin.