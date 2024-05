Nasi sąsiedzi w ekstazie! Wielki sukces na MŚ. "Klątwa przełamana"

Mistrzostwa świata w hokeju wkraczają w decydującą fazę. W czwartek rozegrano ćwierćfinały. Poza turniejem znaleźli się m.in. Niemcy, którzy bronili brązowego medalu. Wyeliminowała ich Szwajcaria (1:3). Humory za naszą zachodnią granicą były więc koszmarne. Zupełnie inaczej było u naszych południowych sąsiadów, którzy wyrwali awans do półfinału imprezy.

Czechy w półfinale MŚ w hokeju! Niesamowita walka do ostatnich sekund

W czwartkowy wieczór Czesi mierzyli się z USA. Trudno było wyłonić faworyta. Amerykanie zajęli drugie miejsce w grupie, z kolei rywale trzecie. Czechom sprzyjała jednak publiczność. W końcu mecz rozgrywany był w Pradze. W nim nie brakowało emocji. Już w pierwszej tercji gospodarze ruszyli do ataku i to głównie za sprawą Davida Pastrnaka, który w pierwszych 20 minutach oddał aż 12 strzałów!

Dopiero w drugiej tercji kibice zobaczyli bramkę. I jak się okazało, jedyną. Wówczas Czesi skorzystali z gry w przewadze. Z dystansu mocno uderzył David Spacek, ale krążek odbił się jeszcze od biodra Pavela Zacha i to ostatecznie jemu przypisano trafienie. Był to jego pierwszy gol w reprezentacji. I choć w kolejnych minutach USA próbowało wyrównać, to bez skutku. Znakomicie w bramce spisywał się Lukas Dostal.

Tak więc po ponad 60 minutach w hali w Pradze zapanowała istna euforia, o której piszą czeskie media. "Cała arena wstała w ostatniej minucie. Tuż po upływie regulaminowego czasu gry na trybunach rozległy się głośne brawa i wrzaski. Gracze natychmiast podjechali na łyżwach do rozentuzjazmowanych kibiców, którzy po raz kolejny niestrudzenie ich dopingowali" - pisze portal idnes.cz.

Media zachwycone po triumfie Czechów. "Klątwa przełamana"

Dziennikarze dodali, że to zwycięstwo smakuje wyjątkowo. To już trzecia edycja MŚ, która rozgrywana jest w Czechach. W poprzednich dwóch (2004 i 2015) gospodarzom nie udało się zdobyć medalu. Za każdym razem nadziei pozbawiali ich... Amerykanie. Ci najpierw pokonali ich w ćwierćfinale, a w kolejnej edycji w meczu o trzecie miejsce. "To zwycięstwo stanowi prawdziwą satysfakcję" - czytamy.

O przełamaniu klątwy piszą z kolei dziennikarze isport.blesk.cz. "Dwadzieścia lat temu nasi kibice płakali. Teraz znów to robią, ale z radości. Nasza kadra odrzuciła myśli o starożytnej klątwie ciążącej na Amerykanach i ją przełamała. Czescy hokeiści pokazali serce, ducha walki i są w półfinale! Nie jest głupotą powiedzieć, że już są dla nas zwycięzcami. A złoty medal jest o krok" - czytamy.

Teraz przed Czechami półfinałowe starcie. W nim zmierzą się ze Szwecją. Zadanie nie będzie łatwe. Rywale nie przegrali jeszcze ani jednego meczu na mistrzostwach, a w ćwierćfinale rozprawili się z Finlandią po dogrywce. Mecz zaplanowano na sobotę 25 maja.