Polska może zorganizować mistrzostwa świata! Dokumenty już złożone

Reprezentacja Polski spada do dywizji 1A po mistrzostwach świata elity. Biało-czerwoni zdobyli tylko jeden punkt w siedmiu meczach, a w decydującym starciu przegrali 1:3 z Kazachstanem. Powrót do hokejowej elity po 22 latach kończy się więc klęską. - Teraz jest jeden wielki bałagan po tej imprezie, która mogła się super skończyć. Mogliśmy jeszcze imprezować przez kilka dni, mieć fajne wesele. Niestety to się gorzko dla nas skończyło. Możemy mówić, że było super. Graliśmy świetnie z tymi, z którymi mogliśmy przegrać 0:10, a gorzej z tymi, z którymi mieliśmy walczyć - mówił Mariusz Czerkawski, były polski hokeista.

"Zabrakło po prostu trochę jakości. Ale nie ma co się obrażać, tylko trzeba zakasać rękawy i za rok w IA wywalczyć kolejny awans. Bo widać, że rywalizować w elicie można. Jeszcze nie wygrywać, ale może i to z czasem przyjdzie" - pisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl. "Ten zespół dał z siebie maksimum. Będę płakał i nie wstydzę się tego, bo ta grupa fantastycznych ludzi sprawiła, że byliśmy dumni z gry polskich hokeistów" - dodawał Grzegorz Michalewski, komentator Polsatu Sport. Warto dodać, że wygrana z Kazachstanem sprawiłaby, że Polska zostanie w hokejowej elicie.

Polska chce zorganizować MŚ w hokeju. Wszystko wyjaśni się w piątek

Polska będzie rywalizować w dywizji 1A z Rumunią, Włochami, Ukrainą, Japonią i Wielką Brytanią. W przyszłym roku odbędą się mistrzostwa świata tej dywizji. Jak dowiedziała się Interia, istnieje spora szansa na to, że turniej odbędzie się w Polsce. - Ja przewiduję różne scenariusze i w zeszłym tygodniu zgłosiliśmy nasze kandydatury jako gospodarza we wszystkich kategoriach wiekowych - powiedział Mirosław Minkina, prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

W jakich miastach miałyby odbywać się mistrzostwa w konkretnych kategoriach wiekowych? Minkina przekazał, że na MŚ seniorów wybrano Sosnowiec, a na turniej seniorek - Bytom. W przypadku kategorii U-20 mowa o Krynicy (mężczyźni), natomiast w kontekście turnieju do lat 18 - o Sanoku (chłopcy) oraz Katowicach (dziewczęta). - Zastanawiam się jednak, czy nie dokonać zmiany. Gdybyśmy bowiem otrzymali organizację, to moglibyśmy zagrać w Krakowie lub Gliwicach. Przy zainteresowaniu, jakie widzieliśmy w Ostrawie, miałoby to sens - tłumaczy prezes PZHL.

Mistrzostwa świata elity cieszyły się sporym zainteresowaniem w Polsce. Kibice też byli obecni w Ostrawie podczas turnieju. - Za to wielkie podziękowania dla telewizji Polsat, bo wykonali kawał dobrej roboty. O hokeju w końcu się mówi, a to przekładało się na publikacje prasowe, radiowe i telewizyjne. Tego od wielu lat było nam potrzeba i być może to zaprocentuje w przyszłości i dzięki temu hokej wyjdzie z cienia. Do Ostrawy przyjechali kibice, którzy na co dzień nie żyją hokejem i postawa polskich zawodników gdzieś im pewnie w głowach pozostanie. Jesteśmy dumni - dodaje Minkina.

Decyzja o wyborze gospodarza mistrzostw świata dywizji 1A zapadnie w najbliższy piątek. Poza Polską, jak podaje Interia, w grze o organizację tej imprezy jest Rumunia, która chce zorganizować turniej mężczyzn w Braszowie.