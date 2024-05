Wszystko jasne! Tak wygląda tabela MŚ po ostatnim meczu Polaków

Był szalony bój z Łotwą zakończony przegraną po dogrywce 4:5, było 1:5 ze Szwecją czy 0:4 ze Słowacją. Były to bolesne lekcje dla reprezentacji Polski w starciach z elitą hokeja na mistrzostwach świata. Polacy jednak ciągle mieli kwestią pozostania w elicie w swoich rękach. Wystarczyło "tylko" wygrać za trzy punkty z Kazachstanem w ostatnim meczu fazy grupowej.

Reprezentacja Polski żegna się z hokejową elitą

Początek wymarzony. W dziesiątej minucie pierwszej tercji do bramki Kazachów trafił Kamil Wałęga, gdy Polacy grali w przewadze. Radość jednak nie trwała długo. Trzy minuty później wyrównali rywale za sprawą Nikity Mikhailisa.

Taki też wynik utrzymywał się do końca pierwszej tercji oraz przez całą drugą. W trzeciej Polacy rzucili się do ataku, wiedzieli, że to dla nich ostatnia szansa na pozostanie w hokejowej elicie. W końcówce wykorzystała to reprezentacja Kazachstanu. Valeri Orekhov w 11. i w 15. minucie Roman Starchenko dobili Polaków. Kazachstan wygrał 3:1 i tym samym reprezentacja Polski bez wygranej, z jednym punktem na koncie wraca do dywizji I.

Tabela grupy B hokejowych MŚ elity po meczu Polska - Kazachstan:

Szwecja - 6 meczów, 6 wygranych - 0 porażek, 18 punktów Stany Zjednoczone - 6, 4-2, 13 pkt Niemcy - 6, 4-2, 12 pkt Słowacja - 6, 4-2, 12 pkt Łotwa - 6, 4-2, 9 pkt Kazachstan - 7, 2-5, 6 pkt Francja - 6, 1-5, 4 pkt Polska - 7, 0-7, 1 pkt

Pozostałe mecze w grupie B, które zadecydują o ostatecznym kształcie tabeli, zostaną rozegrane we wtorek 21 maja. Wtedy rozegrane zostaną spotkania Francja - Niemcy, Łotwa - Stany Zjednoczone i Szwecja - Słowacja.