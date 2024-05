Sensacja w polskiej grupie MŚ! Absolutny thriller. Zdecydował gol w samej końcówce

To nie koniec emocji w polskiej grupie na mistrzostwach świata w hokeju, jeżeli chodzi o awans do ćwierćfinałów. Słowacy oraz Łotysze zafundowali fanom w Ostravar Arena niezwykle zaciekłe widowisko, do którego rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne. W nich lepsi okazali się Łotysze, dzięki czemu nie tylko odnieśli dość niespodziewane zwycięstwo, ale przedłużyli też swoje szanse na awans do ćwierćfinału.

