Tak wygląda tabela MŚ po meczu Polska - Niemcy. Wszystko jasne

Polscy hokeiści rozpoczęli mistrzostwa świata elity w Czechach od czterech kolejnych porażek. Z Łotwą polegli po dogrywce (4:5), potem już w czasie podstawowym przegrywali ze Szwecją (1:5), Francją (0:4), Słowacją (2:4) i Stanami Zjednoczonymi (1:4). W tej sytuacji mecz z Niemcami miał przeogromne znaczenie.

Hokej. Polska przegrała z Niemcami na mistrzostwach świata elity. Oto tabela grupy

W pierwszej tercji żaden z zespołów nie zdobył bramki. W drugiej udało się to tylko Niemcom, którzy w dodatku zrobili to dwukrotnie (Alexander Ehl i John-Jason Peterka). W ostatniej części gola dołożył Yasin Ehliz, a potem Polacy wzięli się do pracy.

Najpierw bramkę zdobył Patryk Wajda, a potem trafił Filip Komorski. Jednak niecałą minutę później ponownie polskiego bramkarza pokonał Peterka i było 4:2. Takim też wynikiem zakończyło się to spotkanie. A w równolegle rozgrywanym meczu Kanada pokonała 5:3 Finlandię.

Porażka Polaków oznacza, że nadal mają oni jeden punkt i pozostają na ostatnim miejscu w grupie B, które oznacza spadek. Do przedostatniego Kazachstanu, który ma rozegrane o jedno spotkanie mniej, tracą dwa punkty. Gdyby Kazachowie wygrali niedzielny mecz ze Stanami Zjednoczonymi, będą poza zasięgiem Polaków. Chociaż taki wynik byłby olbrzymią sensacją.

Stało się jasne, że szóstej Francji polscy hokeiści już nie dogonią ze względu na porażkę w spotkaniu bezpośrednim. Muszą liczyć na porażkę Kazachów i potem z nimi wygrać, by zostać w elicie.

Tabela grupy B hokejowych MŚ elity po meczu Polska - Niemcy

Szwecja - 5 meczów, 5 wygranych - 0 porażek, 15 punktów Niemcy - 6, 4-2, 12 pkt Stany Zjednoczone - 5, 3-2, 10 pkt Słowacja - 4, 3-1, 8 pkt Łotwa - 5, 3-2, 7 pkt Francja - 4, 1-3, 4 pkt Kazachstan - 5, 1-4, 3 pkt Polska - 6, 0-6, 1 pkt

Spotkanie z Kazachstanem Polacy zagrają w poniedziałek 20 maja o godz. 20:20. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.