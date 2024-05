Historyczna sensacja! Druga kadra świata na kolanach. Zdecydowała 0,1 sekundy! [WIDEO]

Reprezentacja Finlandii w XXI wieku należy do czołówki światowego hokeja. W 2019 i 2022 roku zdobywała mistrzostwo świata, a w 2021 roku srebrnym medal zmagań. To także wicelider rankingu światowego, w którym ustępuje tylko Kanadyjczykom. Tegoroczną imprezę rozpoczęła od porażki z Czechami po dogrywce (0:1), ale już w dwóch kolejnych spotkaniach nie dała szans rywalom. Najpierw rozbiła Wielką Brytanię (8:0), a następnie bez problemu uporała się z Norwegią (4:1). W swoim czwartym spotkaniu mierzyła się z Austrią - szesnastą drużyną rankingu.

REKLAMA

Zobacz wideo Idze Świątek puściły nerwy. "Jako dziennikarze nie wiedzieliśmy co robić"

Wielka sensacja na MŚ. Austriacy zaskoczyli

Czterokrotni mistrzowie świata mogli być uznawani za faworytów, bowiem ich rywale w poprzednich meczach nie wygrywali. Turniej rozpoczęli od porażki z Danią (1:5), następnie przegrali ze Szwajcarią (5:6), a w starciu z Kanadą polegli po dogrywce (6:7).

Historycznie to Finlandia jest zdecydowanie bardziej hokejową nacją. W swojej historii zdobyła aż 16 medali mistrzostw świata, podczas gdy Austriacy zaledwie dwa. Co więcej, ostatni w 1947 roku! A jednak to, co wydawało się nieprawdopodobne, wydarzyło się naprawdę.

W czwartkowe popołudnie Finowie już po ośmiu minutach prowadzili 2:0. Saku Maenalanen i Oliver Kapanen dali dwubramkową przewagę. Wszystko wskazywało na to, że Finowie łatwo wygrają. W drugiej tercji kontaktowe trafienie zanotował Mario Huber.

Trzecia część meczu nieoczekiwanie należała do Austriaków. 23-letni Thimo Nickl doprowadził do wyrównania, a kiedy wydawało się, że do rozstrzygnięcia spotkania potrzebna będzie dogrywka, krążek w siatce umieścił Benjamin Baumgartner.

Stało się to 0,1 sekundy przed końcem spotkania. Mistrzowie olimpijscy Finowie musieli obejść się smakiem. Światowa Organizacja Hokeja na Lodzie odnotowała, że to pierwsza wygrana Austriaków nad utytułowanymi rywalami.

Dzięki zwycięstwu Austria zajmuje piąte miejsce w tabeli. Do tej pory uzbierała cztery punkty. Finlandia plasuje się na czwartej pozycji z siedmiopunktowym dorobkiem. Liderem grupy A jest Szwajcaria (11 punktów), drugie są Czechy (9 punktów), a trzecią lokatę zajmuje Kanada (8 punktów). Stawkę uzupełniają Norwegowie i Duńczycy (po 3 punkty). Czerwoną latarnią pozostają Brytyjczycy, którzy po trzech meczach nie mają na swoim koncie ani jednego punktu.