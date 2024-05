Słowacy od rana piszą o tym, co stało się w meczu z Polską

Polscy hokeiści nadal czekają na pierwsze zwycięstwo na mistrzostwach świata elity. Po porażkach z Łotwą (4:5, po dogrywce), Szwecją (1:5) oraz Francją (2:4) musieli uznać też wyższość Słowaków. Ten mecz zaczęli od straty dwóch bramek, potem prezentowali się lepiej, ale w końcówce w ciągu zaledwie 12 sekund ponownie stracili dwie bramki i ostatecznie polegli 0:4.

Słowacy komentują zwycięstwo z Polską na hokejowych MŚ elity. "Trzeba pochwalić przeciwnika"

O tym spotkaniu rozpisywały się słowackie media. I trzeba powiedzieć, że mimo przekonującej wygranej ich kadry potrafiły docenić postawę Polaków. "Mimo czterobramkowego zwycięstwa nie było zbyt przyjemnie" - napisał portal sportky.zoznam.sk. Tam zacytowano również pomeczową wypowiedź Tomasa Tatara, kapitana Słowaków. - (To było - red.) ważne i zacięte zwycięstwo. Trzeba też pochwalić przeciwnika, spisał się dobrze i przez długi czas był wynik 2:0. Ale w końcu nam się udało - powiedział.

Podobny wydźwięk miał artykuł portalu sportweb.pravda.sk. "Słowacy zaciekle walczyli o zwycięstwo. Nowicjusze z Polski walczyli do końca" - czytamy. W innym teksie Polaków określono mianem "papierowych autsajderów", którzy mimo to potrafili się postawić wyżej notowanym rywalom. O czym może świadczyć to, że bramkarz Samuel Hlavaj zanotował aż 20 udanych obron. Udało mu się też zachować czyste konto, z czego bardzo się cieszył. - Nie ma potrzeby dyskredytować przeciwnika. To był mecz jak każdy inny. Czy to Polska, Stany Zjednoczone czy Kanada. Osobiście jestem zadowolony - przyznał Hlavaj.

Słowacy piszą o meczu z Polską. "Potwierdzili rolę faworyta"

Zwycięstwo Słowaków odnotował również portal dobrenoviny.sk. "Potwierdzili rolę faworyta. Słowackim hokeistom udało się pokonać Polskę na mistrzostwach świata, zdobywając cztery gole" - napisano. O Polakach napisano, którzy poza pojedynczymi okazjami niespecjalnie potrafili zagrozić słowackiej bramce. "Mieli trudności z przebiciem się przez środkową strefę i zagrażali Hlavajowi głównie z dalszej odległości" - zauważono.

"Słowacy nie pozwolili na niespodziankę: Hlavaj przeciwko Polsce z czystym kontem" - podsumował serwis sportovy.cas.sk. "Nowicjuszom z Polski nie udało się odnieść sukcesu nawet w czwartym spotkaniu turnieju, zdobyli punkt jedynie przeciwko Łotwie" - dodano.

Z jednym punktem polscy hokeiści zajmują ostatnie miejsce w tabeli grupy B. Czekają ich jeszcze trzy spotkania, ze Stanami Zjednoczonymi (17 maja), Niemcami (18 maja) oraz Kazachstanem (20 maja).