Polska walczyła z gigantem jak równy z równym. Szkoda tylko tej końcówki! [WIDEO]

Polscy hokeiści spisują się na MŚ elity powyżej oczekiwań, ale póki co nie przekłada się to na punkty. Po porażkach z Łotwą (3:4 po dogrywce), Szwecją (1:5) i wczoraj z Francją (2:4) w środę Biało-Czerwoni grali w Ostrawie z jednym z gigantów tej dyscypliny - Słowacją. To na pewno nie miał być mecz, który decydował o utrzymaniu w elicie, ale Polacy chcieli sprawić ogromną sensację, jaką byłby każdy inny wynik niż gładkie zwycięstwo rywali.

Kolejny dobry mecz reprezentacji Polski. Choć po 12 minutach przegrywała z gigantem 0:2

Słowacy szybko potwierdzili swoją wyższość na lodzie. Choć przy pierwszych dwóch strzałach rywali bardzo dobrze interweniował bramkarz Tomas Fucik, to już w 3. minucie było 1:0 dla Słowacji. Po akcji kombinacyjnej Słowaków Tomas Tatar zamiast strzelać w dogodnej sytuacji wystawił krążek Lukasowi Cingelowi i ten trafił do pustej bramki Biało-Czerwonych.

Polacy próbowali odpowiedzieć tuż po stracie gola, ale próby Marcina Kolusza i Dominika Pasia nie zaskoczyły słowackiego golkipera Samuela Hlavaja. Później znów dominowali Słowacy, a dobrze w polskiej bramce spisywał się Fucik, który w sytuacji sam na sam zatrzymał Tomasa Tatara, a później obronił uderzenie z dystansu Martina Pospisila.

Jednak w 12. minucie i on był bezradny, gdy zawodnik New Jersey Devils Simon Nemec fantastycznym podaniem pod bramkę obsłużył wjeżdżającego Tomasa Tatara, a ten strzałem pod poprzeczkę podwyższył prowadzenie rywali.

Słowacy dominowali dalej, m. in. dlatego, że Polacy w głupi sposób złapali dwie kary. Jedną z nich za to, że w pewnym momencie na lodowisku było sześciu ich zawodników z pola. W defensywie, wraz z dobrze dysponowanym Fucikiem, udawało się jednak te okresy wybronić. Polskiego bramkarza bez skutku próbowali zaskoczyć Pospisil, Marek Hrivik oraz niezwykle utalentowany Juraj Slafkovsky z Montreal Canadiens, objawienie igrzysk w Pekinie. Po pierwszej tercji Słowacja prowadziła z Polską 2:0, a Tomas Fucik obronił 14 z 16 strzałów rywali.

Polska grała ze Słowacją jak równy z równym. Dwie bramki stracone w samej końcówce

I tak jak można było się obawiać kolejnej odsłony tego spotkania, tak niespodziewanie Biało-Czerwoni w drugiej tercji zagrali ze znacznie wyżej notowanym rywalem jak równy z równym! Zaczęło się od odważnej akcji Patryka Krężołka, po którym krążka do bramki nie zdołał wbić Patryk Wronka. W odpowiedzi kolejny raz oko w oko z Tomasem Fucikiem wyjechał Tomas Tatar, ale ten pojedynek Tomasów padł łupem polskiego bramkarza.

W kolejnych minutach słowacki golkiper Samuel Hlavaj musiał bronić uderzenia m.in. Marcina Kolusza, Pawła Zygmunta oraz Krzysztofa Maciasia. Po kilkuminutowej przerwie w natarciach Biało-Czerwonych próbowali także Filip Komorski i Bartosz Fraszko, ale bramkarz Słowaków wciąż nie dawał się zaskoczyć. Rywale tak dużo z gry już nie mieli. Między innymi dlatego, że dwie kary w krótkim odstępie czasu złapał Pavol Regenda, jednak Polacy nie potrafili wykorzystać gry w przewadze, co jest ich bolączką na całym turnieju. Przez to, mimo bardzo dobrych 20 minut, Biało-Czerwoni wciąż przegrywali 0:2.

Trzecią tercję Polacy rozpoczęli od akcji z dwoma groźnymi uderzeniami Bartosza Fraszki i Patryka Wronki. Po chwili hokeiści Roberta Kalabera grali w przewadze po karze dla Juraja Slafkovsky'ego, a to przyniosło kolejne natarcia na słowacką bramkę. Ponownie próbował Wronka, a także Kamil Wałęga i Grzegorz Pasiut, jednak Samuel Hlavaj wciąż pozostawał niepokonany.

Polacy później próbowali szczęścia w kontratakach, które kończyły się zablokowanymi strzałami. W 52. minucie jednak po świetnej podwójnej interwencji, broniąc m.in. strzał z bliska Lukasa Cingela, kontuzji doznał znakomity w tym meczu bramkarz Tomas Fucik (skuteczność interwencji: 32/34). W polskiej bramce na ostatnie minuty musiał się pojawić David Zabolotny. Na szczęście, jak się dowiedzieli komentatorzy, Fucik musiał zejść jedynie z powodu mocnego skurczu.

W końcówce Polacy mieli trochę szczęścia, gdy z dystansu w słupek trafił Mario Grman. Później trwała wymiana ciosów, gdyż Biało-Czerwoni nie mieli już nic do stracenia, a Słowacy w ostatniej odsłonie nie wyglądali najlepiej.

Ale w 58. minucie rywale dwiema bramkami zdołali przypieczętować zwycięstwo. Najpierw w zamieszaniu podbramkowym krążek do polskiej bramki skierował Peter Cehlarik, a następnie uderzenie z dystansu Patrika Kocha dobił skutecznie Lukas Cingel.

Reprezentacja Polski przegrała ostatecznie ze Słowacją 0:4, ale ponownie nie ma się absolutnie czego wstydzić. Biało-Czerwoni długimi momentami z tak renomowanym zespołem byli w stanie grać jak równy z równym, a na koniec decydowały wyższe umiejętności indywidualne ich rywali.

Przed Polakami jeszcze trzy mecze na tych mistrzostwach. W piątek zmierzą się z Amerykanami (godz. 20:20), w sobotę ich rywalem będą Niemcy (16:20), a w poniedziałek to kluczowe, decydujące o utrzymaniu w elicie starcie z Kazachstanem (20:20).