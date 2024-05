Hokej. Polska - Słowacja. O której mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie awansowała na mistrzostwa świata elity. To spory sukces, na który czekała aż 22 lata. Na turnieju nie wiedzie jej się już tak dobrze, choć rozpoczęła go obiecująco. Już w pierwszym starciu sensacyjnie doprowadziła do dogrywki z Łotwą, ale finalnie przegrała 4:5. Mimo to wywalczyła punkt. Ta sztuka nie udała jej się w zmaganiach ze Szwecją (1:5) i Francją (2:4). W meczu z "Trójkolorowymi" przegrywała już czterema bramki, ale w końcu się przebudziła. Było jednak za późno, ponieważ zredukowała różnicę tylko do dwóch trafień. Teraz przed Biało-Czerwonymi kolejne ważne starcie, które być może zaważy na ich losach.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Mistrzostwa świata w hokeju na lodzie. Polska - Słowacja. Gdzie oglądać?

Rywalem Polaków będzie reprezentacja Słowacji, a więc jedna z najsilniejszych drużyn na świecie. Choć zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w światowym rankingu i na takiej też pozycji uplasowała się podczas poprzedniego czempionatu, to jest zdecydowanie jednym z faworytów do końcowego triumfu.

Na ostatnich igrzyskach olimpijskich Słowacy zdobyli brązowy medal i mają spore nadzieje na krążek i w tym turnieju. Zaczęli go fatalnie, bo od porażki z Niemcami (4:6). Później jednak wrócili na zwycięskie tory. Najpierw bez większych problemów rozprawili się z Kazachstanem (6:2), a następnie pokonali 5:4 Stany Zjednoczone, choć do rozstrzygnięcia losów tego meczu potrzebna była dogrywka.

Dzięki temu zajmują trzecie miejsce w grupie i nie ulega wątpliwości, że będą faworytami środowej rywalizacji. Polacy będą musieli dać z siebie maksimum, by powalczyć o zwycięstwo. Obecnie zajmują ostatnią, a więc ósmą lokatę i do przedostatniej reprezentacji Niemiec tracą dwa punkty. Jeśli nie poprawią pozycji, wówczas spadną z elity. Z kolei cztery najlepsze ekipy awansują do ćwierćfinału mistrzostw świata.

- Miałem wrażenie, że mentalnie nie byliśmy tak skupieni, tak gotowi, jak w dwóch wcześniejszych meczach. Jeżeli chcemy zdobyć tu jeszcze jakieś punkty, musimy wrócić do tamtego nastawienia - podkreślał po meczu z Francją Tomas Fucik, który zadebiutował w tym spotkaniu w biało-czerwonych barwach.

Hokej. Polska - Słowacja. O której mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Polska - Słowacja odbędzie się już w środę 15 maja. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 20:20. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Polsat Sport 1, a w internecie starcie będzie dostępne w Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia wyniku na żywo w Sport.pl oraz naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.