Na Łotwie aż zawrzało. Oto co napisali o Polakach

Reprezentacja Polski prowadziła trzykrotnie w meczu z Łotwą, ale ostatecznie przegrała po dogrywce 4:5 w pierwszym meczu hokejowych mistrzostw świata. Biało-Czerwoni po 22 latach wrócili do elity, co odnotowały w pomeczowych relacjach łotewskie media. Tamtejsi dziennikarze z uznaniem napisali o polskich hokeistach. "Pokazali, że nie będą chłopcami do bicia" - czytamy w jednym z tekstów.

