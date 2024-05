Eksperci nie mają złudzeń po świetnym meczu Polaków. Tylko spójrzcie. "Historyczny mecz"

Co to był za mecz! Reprezentacja Polski trzykrotnie wychodziła na prowadzenie w meczu z Łotwą na mistrzostwach świata w hokeju. Jednak za każdym razem rywale doprowadzali do remisu, a Polacy także musieli gonić wynik. Ostatecznie, po dogrywce, Biało-Czerwoni przegrali 4:5. Eksperci byli zgodni w ocenie tego spotkania i zwracali uwagę na niezwykle cenny punkt zdobyty przez Biało-Czerwonych.

