Polska hala za miliony to hit roku. Frekwencja skoczyła o kilkaset procent

W połowie zeszłego roku w Sosnowcu został otwarty Stadion Zimowy, stanowiący część Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Znajdujące się tam lodowisko służy za ogólnodostępną ślizgawkę, jak i miejsce treningów oraz meczów hokejowego Zagłębia Sosnowiec (grała tam także reprezentacja Polski). Nowoczesny obiekt ożywił zainteresowanie klubem.

Stadion Zimowy w Sosnowcu przyciąga tłumy. Niesamowity skok frekwencji

Po czterech rundach ostatniego sezonu Tauron Hokej Ligi portal hokej.net przygotował raport dotyczący frekwencji na trybunach. Wnioski były bardzo optymistyczne - w badanym okresie na meczach pojawiło się 178 734 kibiców, podczas gdy na analogicznym etapie rozgrywek 2022/23 było to 126 478 osób. To wzrost aż o 41 proc.

Największy udział w takim wyniku miało Zagłębie Sosnowiec. To przede wszystkim za sprawą dokonanych wzmocnień oraz otwarcia nowego obiektu. W badanym okresie średnia frekwencja na meczach sosnowiczan wyniosła 1994 osób - dla porównania rok temu były to zaledwie 492 osób. Mówimy zatem o wzroście wynoszącym kosmiczne 305 proc.! Z czasem wynik ten nieco spadł, w późniejszym badaniu Sojuszu Europejskich Klubów Hokejowych średnia frekwencja wyniosła 1836 widzów - to i tak o 273 proc. więcej niż przed rokiem. W ostatnim sezonie żaden inny klub nie mógł się pochwalić większą liczbą osób na trybunach.

Stadion Zimowy w Sosnowcu to prawdziwa perełka. Spełnia najwyższe standardy

Nowoczesna hala spełnia wszystkie standardy Światowej Organizacji Hokeja na Lodzie (IIHF). "Obiekt wyposażony jest w odpowiednie strefy funkcjonalne: powierzchnie dla zawodników, kibiców, strefy VIP, powierzchnie dla mediów, obsługi bezpieczeństwa, obsługi medycznej, powierzchnie konferencyjne, biurowe i serwis cateringowy. Konstrukcja obiektu wyposażona została w platformę dla transmisyjnych kamer telewizyjnych oraz w czterościenny telebim CUBE LED podwieszany pod dachem" - czytamy na stronie Zagłębiowskiego Parku Sportowego.

Do dyspozycji jest 2545 miejsc siedzących, w tym 88 miejsc VIP. Przewidziano także 40 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. W hali znajdują się cztery punkty gastronomiczne. A w holu głównym wydzielono przestrzeń na wypożyczalnię łyżew, suszarnię oraz pomieszczenie szlifierni. Zawodnicy również nie mają na co narzekać - do dyspozycji mają siłownię i strefę fitness oraz strefę odnowy biologicznej. Ponadto wydzielono szatnie dla Zagłębia, drużyny gości oraz zespołów juniorskich.

Budowa nowego Stadionu Zimowego rozpoczęła się w 2020 r. Za prace odpowiadało Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA, koszty wyniosły niecałe 53 miliony złotych. Obiekt został dopuszczony do użytku 28 kwietnia zeszłego roku, niedługo później miało miejsce oficjalne otwarcie.